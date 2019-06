Hamáček v pondělí řekl, že pro ČSSD by bylo nepřijatelné zvolení Semína hlasy ANO. Pokud by si koaliční partneři nemohli věřit v takto zásadních hlasováních, nemělo by smysl ve spolupráci pokračovat, prohlásil.

Babiš v pondělí reagoval tak, že hnutí Semína nevolilo a volit nebude. Zástupci ANO také zdůrazňovali, že volba je tajná a není jasné, kdo jak hlasoval při prvním kole volby.

Hnutí SPD trvá na nominaci Semína

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) trvá na nominaci Michala Semína do Rady České tiskové kanceláře (ČTK). Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl místopředseda SPD Radim Fiala. Proti činovníkovi spolku Akce D.O.S.T. Semínovi se v pondělí ostře vymezila vládní ČSSD. Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček řekl, že pokud by pro Semína hlasovalo ANO, nemělo by smysl pokračovat ve vládní spolupráci. Fiala dnes uvedl, že pro Semína bude hledat hlasy ve všech stranách. Počítá, že některé dostane i od poslanců ČSSD.

Hamáček v pondělí řekl, že pro ČSSD by bylo nepřijatelné zvolení Semína hlasy ANO. Pokud by si koaliční partneři nemohli věřit v takto zásadních hlasováních, nemělo by smysl ve spolupráci pokračovat, prohlásil. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že hnutí Semína nevolilo a volit nebude. Zástupci ANO také zdůrazňovali, že volba je tajná a není jasné, kdo jak hlasoval při prvním kole volby.

Fiala uvedl, že Semínova kandidatura je očividně velkým problémem pro opoziční strany, které při ustavování Sněmovny vytvořily tzv. Demokratický blok (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN). "Jsem připraven pana Semína obhajovat a budu ho obhajovat i na půdě Sněmovny. Hnutí SPD trvá na jeho kandidatuře do Rady ČTK," uvedl. Semína považuje za nezávislou osobnost a bojovníka za svobodu.

Fiala vyloučil možnost, že by na podpoře Semína bylo hnutí SPD domluveno s ANO. "Podporu budeme hledat napříč kluby a Sněmovnou. Odmítám zde jakoukoli takzvanou dohodu s klubem ANO. Věřím a vím, že podporu najdeme i v klubu sociálních demokratů, kteří se proti němu tak vymezili," konstatoval.

Bez povšimnutí

Šéf SPD Tomio Okamura upozornil na to, že nedávno "prošla bez povšimnutí" volba bývalé ministryně práce Michaely Marksové (ČSSD) do Rady ČTK. Z doby jejího působení v čele resortu přitom přetrvává podezření na zneužívání a špatné hospodaření s miliardami korun z veřejných peněz, dodal.

Sedmičlenná Rada ČTK je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do její působnosti náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu agentury. Kandidáty do Rady ČTK navrhují poslanecké kluby. ČTK veškeré své náklady hradí z komerční činnosti.

Sněmovna vybírá nové členy rady za předsedu Miroslava Augustina (zvolen za ANO) a za Jakuba Heikenwäldera (zvolen za KDU-ČSL), jejichž místa se uvolní 20. června. Místopředsedy rady jsou Jaroslava Wenigerová (zvolena za ODS) a publicista Petr Žantovský, dalšími členy jsou Pavel Foltán (oba zvoleni za ANO), Jana Gáborová (zvolena za SPD) a od začátku letošního května Marksová.