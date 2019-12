„Pan Babiš je koncovým vlastníkem Agrofertu a od února 2017 i dvou svěřenských fondů, které plně ovládá a proto má přímý ekonomický zájem na úspěchu skupiny Agrofert,“ cituje iRozhlas zprávu Evropské komise. Důvodem tohoto závěru má být fakt, že Babiš sám definoval účel svěřenských fondů a zároveň určil všechny protektory, které může také odvolávat.

Evropská komise proto došla k závěru, že český premiér porušil evropské i české zákony o střetu zájmů. „Kontrolní systém efektivně nezajistil kontrolu včetně toho, že by zamezil střetu zájmů podle článku 32 bodu 3 finančního nařízení z roku 2012 a paragrafu 4 odstavce 1 českého zákona o střetu zájmů,“ píše se podle iRozhlasu ve zprávě.

Komise proto požaduje vrátit veškeré platby, které proběhly ve prospěch Agrofertu, a to od února 2017. „Celkovou sumu za poskytnuté či přislíbené dotace vyčíslila na skoro 284 milionů korun. Jde o peníze z evropského programu pro regionální rozvoj a sociálního fondu,“ píše iRozhas. Zároveň ale upozorňuje, že o další peníze by Česko mělo přijít kvůli chybám, které auditoři odhalili v kontrole a řízení eurofondů za poslední dvě programová období.

„Peníze, které požaduje Evropská komise vrátit kvůli porušení zákona o střetu zájmů i chybám v udělených dotacích, by se ale mohly u některých projektů zčásti překrývat. Finální sumu, o kterou se nyní přesně hraje, tak není jednoduché z dokumentu vyčíst,“ vysvětluje iRozhlas

Vrácené peníze by pak stát měl vymáhat od Agrofertu, který ale jakékoli pochybení odmítá. Mluvčí skupiny Karel Hanzelka nechtěl na přímý dotaz iRozhlasu říci, zda peníze vrátí: „Audit k dispozici stále nemáme, čekáme, až nám ho ministerstvo pro místní rozvoj poskytne. Další postup bude věcí právních analýz. Já v tuto chvíli opravdu nechci spekulovat, co bude dál,“ řekl.

Praha zprávu nezveřejní

Pražský primátor Zdeěk Hřib dnes uvedl, že znění zprávy, kterou se kromě iRozhlasu podařilo získat například také Deníku N, prozatím nezveřejní. „Právní analýza od kanceláře Frank Bold Advokáti ukázala, že dokument vedený jako důvěrný je možné zveřejnit, ale až po konzultaci s jeho autorem, kterým je Evropská komise. Do Bruselu proto posíláme dopis s oficiální žádostí. Dialog s komisí by neměl trvat déle než několik týdnů, ale záleží na nich, kdy odpoví,“ informoval.

„Pravidla a hodnoty EU musí respektovat jak Andrej Babiš, tak Praha. A myslím si, že je lepší porazit premiéra ve volbách než v auditech,“ komentoval většinové rozhodnutí rady ke zveřejnění auditu šéf klubu zastupitelů Prahy sobě Jan Čižinský. Podle lídra Spojených sil (TOP 09, STAN) Jiřího Pospíšila Praze nesmí vzniknout žádná škoda, která by hrozila v případě „vypuštění“ auditu na vlastní pěst.

Jako jediná pro okamžité zveřejnění auditní zprávy hlasovala radní za Spojené síly Hana Marvanová. „Pokutu, která by z toho mohla plynout, by převážil silný veřejný zájem. Odklad přinese víc škody než užitku. Ve veřejnosti to posílí pocit zadržování informací a nahraje to šíření spekulací kolem auditu,“ prohlásila.

Primátorovi pak vytkla přístup k celé kauze: „Nejdřív vyhlašoval po cestě do Bruselu, že to kompletně zveřejníme. Ve středu jsem ale ani já z pozice radní pro legislativu neuspěla s žádostí o nahlédnutí do textu auditu. A následující den jsme se dozvěděli, že materiál má u sebe kromě primátora a jeho kanceláře už jen pirátský radní Adam Zábranský. To mě poměrně šokovalo a považuji to za nekorektní postup,“ uvedla Marvanová.