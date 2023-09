Miroslav Kalousek, který od ledna 1993 do ledna 1998 působil jako náměstek ministra obrany, mohl za nákup špatných padáků. V debatě Deníku to uvedl lídr hnutí ANO Andrej Babiš. Vyjádřil se tím k výroku, že Kalousek „rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidi cez padáky“, za který mu v září Nejvyšší soud nařídil omluvit se.

Expremiér Andrej Babiš o nezávislosti Ústavního soudu | Video: Deník

Lídr hnutí ANO a poslanec Andrej Babiš řekl, že on čelí urážkám, ale na rozdíl od někdejšího ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) nikoho nežaloval. Moderátorka Kateřina Perknerová reagovala, zda chápe, že je nepřijatelné a za hranou, aby politik o někom bez jasných důkazů říkal, že někoho zabil.

Babiš totiž v minulosti pronesl, že Kalousek „rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidi cez padáky“. Za to mu v září Nejvyšší soud nařídil omluvit se.

Vláda hoduje a šetří na lidech. Dělal bych to opačně, řekl Babiš

Expremiér poznamenal, že předchozí soud rozhodl opakovaně v jeho prospěch. „Je zajímavé, že Nejvyšší soud rozhodne vždy proti mně,“ zmínil. Je podle něj třeba uvést, co tomu předcházelo. „Jak mě symbol korupce sprostě urážel, vyhnali mě před sněmovnu, házeli na mě lahve,“ sdělil.

Andrej Babiš o omluvě Miroslavu Kalouskovi:

Zdroj: Deník

Co dalšího zaznělo v debatách Deníku s expremiérem Andrejem Babišem? Najdete je ZDE

On na to podle svých slov jen reagoval. „Ukázal jsem divákům, že to je dvacet let, co pan Kalousek byl na armádě a co tam všechno udělal. A to udělal Nadační fond proti korupci. Takže nepřímo je to pravda, zemřel tam voják, protože někdo koupil blbé padáky,“ řekl.

Co je nová totalita?

Podle moderátorky kauzu možná bude řešit Ústavní soud, byť pravděpodobně věc ani nedostane na stůl a řekne, že není oprávněn se do těchto sporů zaplétat. „Ústavní soud je součástí nové totality. Rozhodoval o paní Filipové (Jana Filipová žalovala Babiše za výrok o placení demonstrantů proti němu, pozn. red.) a vůbec nevzal v potaz argumenty mých právníků, takže tam nečekám vůbec nic dobrého,“ reagoval Babiš.

Záznam debaty s expremiérem Andrejem Babišem si můžete pustit ZDE:

Zdroj: Deník

Na dotaz, zda chce říci, že ústavní soudci nejsou nezávislí a fandí současné vládě, zmínil mimo jiné, že předseda ústavního soudu Josef Baxa chodil na demonstrace Milionu chvilek pro demokracii.

„Jeho žena říkala, že jsem hovado. Pan Kysela řekl, že tam jsou dvě kvóty pro komunisty. Ústavní soud rozhodl rychle o paní Filipové, kdy jsem jen opakoval slova kolegů, že šli odevzdat vlajky a že si jdou pro peníze. Ona to vyhrála, to je v pořádku, mně to nevadí,“ dodal.

Soudcům musí lidé věřit jako lékařům, říká předseda Ústavního soudu Josef Baxa

Na otázku moderátorky, co myslí novou totalitou, když může veřejně říkat co chce, mimo jiné odpověděl: „Karel Havlíček byl v Českém rozhlase. Chtěl říci, co je nová totalita, redaktorka ho nepustila k slovu, stále mu skáče do řeči. To je ta nová totalita. Česká televize, Český rozhlas, které vyhrály volby pětikoalici,“ zmínil.