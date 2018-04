Babiš bude akceptovat, když Zeman pověří jiného člena ANO

Zastavte příliv zdravotníků z Východu, žádají vládu čeští lékaři. Vadí jim nový plán ministerstva zdravotnictví, podle kterého by se měly špitály i ambulance zaplnit ukrajinskými odborníky. Každý rok by jich měla přijít zhruba pětistovka. Jenomže podle lékařů na to doplatí pacienti.