Babiš bude jednat o vládě s KSČM, SPD a ČSSD, mluvit chce i s ODS

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš chystá na čtvrtek další kolo jednání o podpoře pro svou druhou vládu. Premiér v demisi by se měl ve Sněmovně postupně setkat se zástupci KSČM, hnutí Svoboda a přímá demokracie a ČSSD. O víkendu Babiš prohlásil, že stanovisko k vládě bude chtít slyšet i od ODS, takže se sejde i s jejím šéfem Petrem Fialou.

Předseda ODS prohlásil, že je připraven si Babiše vyslechnout, ale trvá na odmítavém stanovisku občanských demokratů k zapojení do vlády.

Sérii schůzek zahájí Babiš spolu s předsedou poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem a místopředsedou hnutí Richardem Brabcem ve čtvrtek s komunisty. KSČM s ANO dlouhodobě hledá programové průniky a připouštěla možnou toleranci kabinetu. Tímto postojem nicméně otřásla nedávná změna postoje ANO a Babiše k angažmá Zdeňka Ondráčka (KSČM) v čele sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Ondráček minulý týden na funkci předsedy komise rezignoval. Jeho odvolání požadovala pravicová a středová opozice kvůli tomu, že se před listopadem 1989 jako policista podílel na potlačování demonstrací proti komunistickému režimu. Babiš uvedl, že odvolání podporuje, byť ke zvolení Ondráčka několik dní předtím přispělo i ANO. Šéf KSČM Vojtěch Filip pak opakovaně zpochybnil důvěryhodnost Babiše i to, zda by ANO dodržovalo dohody o programu. O postoji komunistů k vládě by se koncem tohoto týdne a v příštím týdnu měly radit kolektivní orgány strany.

Také v případě hnutí Tomia Okamury hledá ANO shody v programu. Šéf SPD dlouhodobě jednání odůvodňuje tím, že bez poslanců ANO nelze ve Sněmovně prosazovat program. Přímé zapojení SPD do vlády nicméně dlouhodobě odmítá Babiš a možnou podporu tohoto hnutí odmítají někteří členové ANO včetně současných ministrů v demisi.

Noví lídři ČSSD Jan Hamáček a Jiří Zimola dostali od únorového sjezdu sociální demokracie mandát jednat o kabinetu. Vláda se podle usnesení sjezdu nesmí opírat o hlasy SPD. ČSSD současně vyzvala ANO, aby nenominovalo do vlády trestně stíhané osoby, neprošel však návrh senátorů strany, který tuto podmínku označoval za kategorickou. Babiš čelí trestnímu stíhání kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případě Farmy Čapí hnízdo.

Hamáček chce od Babiše slyšet, jaké vládě dává přednost

Předseda ČSSD Jan Hamáček bude chtít na čtvrtečním jednání s šéfem ANO Andrejem Babišem slyšet, jakému vládnímu uspořádání dává premiér v demisi přednost. Připomněl, že Babiš v minulosti uvedl, že jedinou variantou na stole je vyjednávání s ČSSD a podpora KSČM. "Pokud se ANO rozhodlo vyjednávat s ODS o středopravicové vládě, u toho sociální demokracie nebude," řekl dnes novinářům Hamáček. "Poslední doba přispěla k vyšší míře nepředvídatelnosti hnutí ANO jako potenciálního partnera. Situace je složitější, než byla před týdnem," prohlásil.

Rozhovory ANO a ČSSD se podle stran zatím soustředily především na program, sociální demokraté poslali vládnímu hnutí svůj návrh upravené verze programového prohlášení kabinetu. Podle Babiše je nutné rovnou najít změny, o kterých lze hovořit, ale také ty, které nepřicházejí v úvahu. Posunout od programových k personálním otázkám by se mohly debaty už ve čtvrtek.

Babiš v neděli řekl, že uvažuje o návrhu na spolupráci s ODS, což pobouřilo předsedu ČSSD Hamáčka, který pohrozil ukončením jednání s ANO. Fiala si nedělní výrok Babiše vysvětluje pouze jako nátlak na jiné možné koaliční partnery a skrývání těch skutečných - komunistů a SPD.

Fiala považuje počínání ANO za nesrozumitelné a nejasné, na rozdíl od postojů občanských demokratů. ODS opakovaně uvádí, že nechce vstoupit do vlády s trestně stíhaným premiérem.

Babiš první vládu sestavil koncem loňského roku, v lednu však jeho menšinový kabinet složený z nominantů ANO nezískal ve Sněmovně podporu, když pro něj hlasovali jen poslanci jeho hnutí. Prezident Miloš Zeman bezprostředně po přijetí demise kabinetu Babiše neformálně pověřil jednáním o sestavení vlády.

Minulý týden Zeman vyjádřil nepatrnou nervozitu z pomalého postupu jednání, Babiš je slíbil urychlit a hlavu státu o nich plánuje informovat při večeři příští týden. Podle Hradu má Babiš na jednání dost času, prostor pro ně dává Zeman až do letních prázdnin. Je však nutné, aby Babiš intenzivně jednal.