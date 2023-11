Co na záznamu debaty s Andrejem Babišem (výše v článku) najdete:

Minulé dny nebyly pro tým Petra Fialy zrovna zralé na zápis do památníčku úspěchů. Volkswagen oznámil, že gigafactory na výrobu baterií v Česku stavět nebude, čímž padl projekt v Líních. Vláda sice bude jednat s dalšími pěti možnými investory, ale nic konkrétního na stole není. Andrej Babiš to komentoval slovy, že VW se pravděpodobně zaměří na USA, kde dostane obrovské investiční pobídky.

A ČTK přinesla zprávu, že komponenty baterií pro elektromobily Volkswagen bude vyrábět nový německo-belgický závod v polském městě Nisa. „Neschopný premiér Fiala je příčinou toho, že u nás nebude nikdo investovat. Microsoft a Intel tady své plány také zrušily,“ sdělil šéf ANO Deníku. V pondělní debatě jistě vyjmenuje velké investory, které přilákala jeho vláda.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš na Instagramu též oznámil, že zasadí dvě lísky a bude pěstovat oříšky, aby si mohl doma vyrábět pravou Nutellu. Scénku uvedl posměšnou připomínkou faktu, že osmnáct milionů čtenářů německého Bildu se dovědělo, že český ministerský předseda musí vyrazit na nákupy za hranice, protože potraviny v Německu jsou levnější, kvalitnější a ve větších baleních než v jeho zemi. A to včetně zmíněné Nutelly.

