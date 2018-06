Babiš by žil čtyři roky v napětí, tvrdí Zeman. Vyjádření Malé nebylo šťastné

Někdejší vyjádření kandidátky ANO na ministryni spravedlnosti Taťány Malé o možném odkladu trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v případu Čapí hnízdo do doby, až skončí volební období, nebylo podle prezidenta Miloše Zemana šťastné. Řekl to v rozhovoru pro Blesk.cz.

Babiš to sice může podle Zemana považovat za výraz loajality, prezident ale míní, že stíhání by se odkládat nemělo. "Žil by čtyři roky v nejistotě a napětí," řekl Zeman.

Jmenování Malé do čela ministerstva spravedlnosti ale její někdejší výrok, který pronesla jako členka sněmovního mandátového a imunitního výboru, neovlivní. "S výjimkou pana (nominanta ČSSD do funkce ministra zahraničí Miroslava) Pocheho nechci premiérovi do jeho sestavy mluvit, on za ni bude odpovídat, nikoli prezident republiky," zdůraznil Zeman.

Babiš nominaci Malé podporuje, v následujících dnech by o ní měl mluvit s představiteli KSČM. Předseda komunistů Vojtěch Filip nedávno premiérovi vytkl, že s ním její jméno nekonzultoval.

"Určitě příští týden se setkáme ve Sněmovně, určitě to spolu probereme. Variantu dvě nevidím. Paní poslankyně Malá se v minulosti jednou vyjádřila nešťastně a nepřesně, každý občas řekneme něco špatně. Konzultoval jsem to i v rámci justice a myslím si, že prostředí justice s ní problém mít nebude," řekl dnes novinářům Babiš.

Zeman se s Malou sejde stejně jako s dalšími třemi nováčky v chystané menšinové vládě ANO a ČSSD v pondělí. Chce se jí, jak uvedl, ptát na vize ohledně stavu justice, který prezidentovi "dělá vrásky na čele" i kvůli délce soudních sporů, na dosud nepředložený návrh nového zákona o státním zastupitelství, na oddlužení, konkurzy i exekuce.

"Zatím by nebylo dobré, abychom hodnotili kandidáty na ministra podle jejich rodinných příslušníků, to je princip, který by se měl ve slušné společnosti zachovávat," odpověděl Zeman na otázku o podnikání manžela Malé jako insolvenčního správce a poskytovatele nebankovních půjček. Skutečnost, že vystudovala práva na Panevropské vysoké škole v Bratislavě, nepatří podle prezidenta k překážkám pro jmenování. Zeman také potvrdil, že dalšími kandidáty byli náměstci ministrů spravedlnosti a vnitra Jeroným Tejc a Petr Mlsna.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) v Otázkách Václava Moravce České televize Malou hájil, její prohlášení byla podle něho vytržena z kontextu. "Chtěla nám říct, že když bude rozhodovat jako poslankyně v rámci mandátového a imunitního výboru, tak bude zohledňovat, nakolik ten daný trestný čin měl vztah k výkonu toho mandátu," uvedl. Malá podle něho nechtěla navrhovat dvojí metr pro spravedlnost. Premiérovi předložila nejlepší koncepci a vizi pro budoucnost ministerstva, dodal.

Předseda ČSSD Jan Hamáček uvedl, že do nominací ministrů hnutí ANO nehodlá mluvit. "Toto je vizitka hnutí ANO, za toto nese zodpovědnost hnutí ANO," zdůraznil.

"Mně se zdá, že základní kvalifikace pro ty ministry jsou dvě věci. Jednak to nesmějí být osobnosti, které příliš vyčnívají a jsou příliš známé. Pan předseda Hamáček, uznávám, má výjimku jako předseda koaliční strany. A druhá kvalifikace je, že ve svých názorech se nesmí nijak lišit od Miloše Zemana," podotkl v diskusním pořadu předseda ODS Petr Fiala.