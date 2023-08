VIDEO: O cenách potravin, energií i Agrofertu. Babiš byl hostem Deníku

Co na to Andrej Babiš? Deník vám nabídl další díl živé debaty s předsedou hnutí ANO. Tentokrát se redaktorka Kateřina Perknerová lídra opozice zeptala například na vysoké ceny potravin. Zajímala se i o to, jak je to se ziskem Agrofertu. Nestihli jste přímý přenos debaty? Její záznam můžete sledovat v článku.

| Video: Deník