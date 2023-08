Klesne cena potravin? A jak je to se ziskem Agrofertu? Zeptáme se Andreje Babiše

Co na to Andrej Babiš? Pravidelná živá debata Deníku s předsedou hnutí ANO je opět tady. Tentokrát se redaktorka Kateřina Perknerová zeptá lídra opozice například na vysoké ceny potravin. Zajímat se bude i o to, jak je to se ziskem Agrofertu. Přímý přenos debaty sledujte v pátek od 11:00 hodin.

Sledujte pravidelné debaty Deníku se šéfem hnutí ANO: Co na to Babiš? | Video: Deník