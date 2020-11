Premiér Andrej Babiš (ANO) je ohledně údajů, které reflektují vývoj šíření epidemie koronaviru v Česku, ještě skeptický. "Nebyl bych tak natěšený, že jsme to už zvládli," řekl dnes novinářům na Národní třídě, kam přišel vzpomenout na listopadové události roku 1989. Domnívá se ale, že Česko pandemii zvládne. Podle něj se na středeční návrat prvňáků a druháků do základních škol měl udělat "nějakým způsobem projekt." Velkým problémem, který je podle něj potřeba vyřešit, je také karanténa zaměstnanců ve firmách.

Předseda vlády Andrej Babiš (vpravo) 17. listopadu 2020 na Národní třídě v Praze hovoří s novináři poté, co položil květinu k pamětní desce při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii. | Foto: ČTK / ČTK

Babiš je k číslům skeptický proto, že pozitivita je vysoká a nakažený je velký počet lidí nad 65 let. "Stále jsme nedořešili zaměstnance, kteří mají obavu, že když půjdou do karantény, dostanou jen 60 procent mzdy. Apeloval jsem na kolegy, abychom se zamysleli, jak to vyřešit, protože je to velký problém," řekl premiér. Některé firmy tento problém podle něj moc neřeší.