Jednání o vládě? Babiš jej chce urychlit, příští týden se setká s ČSSD

Premiér Andrej Babiš (ANO) se bude snažit zrychlit jednání o vládě. Prezidenta Miloše Zemana chce o dalším vývoji vyjednávání o sestavení svého druhého kabinetu informovat v závěru března. Babiš novinářům po dnešní schůzce s předsedou Asociace samostatných odborů ČR Bohumírem Dufkem řekl, že na příští čtvrtek chystá ANO další jednání s ČSSD

Spekulace o možných změnách ministrů komentovat nechtěl, pouze uvedl, že nadále počítá s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO).

Babiš řekl, že sociální demokraté na úvodní schůzce obou stran po nedávném sjezdu ČSSD přišli s deseti programovými okruhy, následně ale předložili návrh úprav programového prohlášení kabinetu, který je výrazně rozsáhlejší. "Do prohlášení nám dopsali věci, které v těch okruzích nebyly. Musíme s nimi teď jednat, hned na začátku si říct, co nepřichází do úvahy a co můžeme diskutovat," uvedl. Jednání bude příští čtvrtek, dodal.

Zeman ve čtvrtek v TV Barrandov zmínil, že z pomalého posunu vyjednávání je nepatrně nervózní. Podle Babiše to možná pramení z toho, že nemá všechny informace, protože ANO nehlásí všechny termíny jednání expertních týmů médiím. "Předpokládám, že se s ním setkám nějak koncem března, že ho budu informovat, jak to ve skutečnosti je," konstatoval Babiš. Dodal, že se Zemanem se domluvil na schůzkách jednou měsíčně.

Dohodu o vládě by chtěl mít dřív než v červnu, o kterém hovořil Zeman. "Mě to samozřejmě unavuje, my bychom chtěli už dělat věci podle programu, máme strašně moc nápadů," uvedl. Připustil, že není ideální, když kabinet nemá důvěru Sněmovny. Zmínil zároveň, že v Evropě existují země, kde vláda ani o důvěru žádat nemusí.

Babiš nechtěl komentovat spekulace o tom, kdo ze současných ministrů by v dalším kabinetu nemusel být. Počítá nicméně s Pelikánem, který několikrát hovořil o svém možném konci. "Já s ním mluvil, já osobně s ním počítám," uvedl. Jména ministryně obrany Karly Šlechtové (za ANO), ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) a zahraničí Martina Stropnického (ANO) komentovat nechtěl.