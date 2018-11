Babiš chce vládní čtvrť v Praze za miliardy. Výměnou nabízí veleslavínský zámek

Praha by mohla získat od státu zámek na Veleslavíně výměnou za 16 parcel v Letňanech, kde by podle představ premiéra Andreje Babiše (ANO) měla vzniknout takzvaná vládní čtvrť pro státní úředníky. Premiér to ve čtvrtek uvedl na twitteru.

Pozemky mají podle Babiše hodnotu 350 milionů korun, zámeček se měl původně dražit s vyvolávací cenou 382 milionů. Postavit úřednický komplex je ekonomicky výhodnější než platit nájmy a investovat do stávajících budov úřadů, napsal dále premiér. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) myšlenku vládní čtvrti opakovaně odmítl. ČTĚTE TAKÉ: Zámek v pražském Veleslavíně se dražit nebude. Ministerstvo odvolalo souhlas Pozemky, o které by měl stát podle Babiše zájem, mají celkovou rozlohu 354 000 metrů čtverečních. "Hrubý odhad nákladů na výstavbu administrativního komplexu v Letňanech, ve kterém by bylo umístěno více než deset tisíc zaměstnanců (celkem jich je v Praze víc než 37 tisíc), je deset miliard korun," napsal premiér a šéf hnutí ANO. Dočetl jsem se v @Hospodarky, že Prahu žádám o pomoc. Nežádám. Navrhuji VÝMĚNU, která vyřeší potřeby města i státu: 16 pozemků v lokalitě Letňan o výměře 354 tisíc metrů čtverečných za cca 350 milionů Kč, za areál Veleslavína. V dražbě byl za vyvolávací cenu 382 milionů. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 29. listopadu 2018 Za stávající situace by podle předsedy vlády stát v příštích deseti letech musel vynaložit pět miliard korun za komerční nájmy kanceláří pro úředníky, 13 miliard korun za provoz a údržbu stávajících objektů a sedm miliard za investice do energeticky nevyhovujících a zanedbaných budov. V případě stavby vládní čtvrti by se státní pokladna těmto nákladům vyhnula, prodejem uvolněných budov by navíc stát získal 7,5 miliardy korun, uvedl Babiš. Primátor Hřib vládní čtvrť nechce Plán vybudování vládní čtvrti odmítl primátor Hřib hned poté, co Babiš nápad v souvislosti s veleslavínským zámkem před časem oprášil. Praha by podle něj měla mít spíš více lokálních center, ve kterých budou lidé zároveň žít i pracovat. Čistě kancelářská čtvrť, která se večer kompletně vylidní, jde proti této představě. Názor Hřib zopakoval ve čtvrtečních Hospodářských novinách. ČTĚTE TAKÉ: Veleslavínský zámek jde do dražby. Loupež za bílého dne, tvrdí starosta Prahy 6 Výměnu zámku na Veleslavíně za jiné nemovitosti zástupci nové koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu neodmítají. Radní pro majetek Jan Chabr (Spojené síly/TOP 09) například v minulosti uvedl, že zámeček by bylo možné směnit za hasičské zbrojnice v majetku města, o které projevilo zájem ministerstvo vnitra. Praha o možnosti zámek získat dále jedná. Hrubý odhad nákladů na výstavbu administrativního komplexu v Letňanech, ve kterém by bylo umístěno více než deset tisíc zaměstnanců (celkem jich je v Praze víc než 37 tisíc), je deset miliard korun. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 29. listopadu 2018 Zjednodušený výpočet návratnosti 5 let:

náklad 10 miliard výstavba - 7,5 miliard příjem z prodeje uvolněných budov a dále roční úspora 0,5 miliard. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 29. listopadu 2018 Zámek s historickým parkem, který se rozkládá na třech hektarech, pochází asi z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. Naposledy byl areál rekonstruován v roce 1986. V roce 2015 převzal barokní zámek od ministerstva práce a sociálních věcí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Původně chtěl památku koncem listopadu vydražit, ministerstvo kultury však stáhlo souhlas, který je pro dražbu nutný. ČTĚTE TAKÉ: Oslavy odemykají jindy uzamčené dveře. Otevírají se vládní i ministerské budovy

