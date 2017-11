Babiš chce vládu na první pokus. Jaký je jeho plán?

/ANALÝZA/ Prezident Miloš Zeman se vrátí z Ruska a jmenuje vládu. Ta ještě do Vánoc získá ve sněmovně důvěru. Tak si to alespoň představuje Andrej Babiš, který by měl být příštím premiérem. Věří totiž, že poslanci na svém prvním zasedání zvolí předsedu a ustanoví všechny výbory. V situaci, kdy se všichni vymezují proti vítěznému hnutí ANO, to zní poněkud fanfarónsky, při bližším ohledání však jde o realistický pohled.

Hlava státu se s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem v podstatě shodla na prioritách, jejichž podpora by umožnila toleranci Babišova kabinetu. S Tomiem Okamurou ještě tak daleko není, ale tam jde jen o výši nabídky a poptávky. Výbory pro spojence Hodně napovídá dohoda o složení sněmovních orgánů. Pokud ANO kývlo na to, že dva naprosto klíčové výbory, tedy hospodářský a bezpečnostní, svěří okamurovcům, je zaděláno na úspěch. Totéž platí o rozpočtovém výboru pro komunistku Miloslavu Vostrou. Když připočteme, že místopředsedy sněmovny se mají stát Vojtěch Filip za KSČM a Tomio Okamura za SPD, je v podstatě dopečeno. Veškeré snahy ODS, natož TOP 09, vyjdou vniveč, neboť ANO, KSČM a SPD mají bohatou většinu, konkrétně 115 hlasů. ČTĚTE TAKÉ: Komentář Kateřiny Perknerové: Hrad v obležení. Rozhodne zdraví, či miliardy? Andrej Babiš Deníku zopakoval, že s těmito stranami vládnout nechce. To není nutné zpochybňovat. Sněmovně nabídne vládu, kde budou současní ministři z hnutí ANO, odborníci blízcí prezidentovi (Miroslav Toman, Aleš Gerloch) a zároveň osobnosti působící uklidňujícím dojmem navenek (Martin Stropnický, Jan Beroun). Nelze přehlédnout, že v posledních dnech se Babiš věnoval hlavně sebeprezentaci v zahraničních médiích, poskytl interview americké CNN a magazínu Forbes, přičemž neopomněl zdůraznit, že Evropská unie „je skvělý projekt“. Jména jako balonky Andrej Babiš odmítá spekulovat o druhém, natož třetím pokusu jmenovat vládu. „Proč se o tom mluví, když máme před sebou první hlasování? Myslím, že bude úspěšné,“ řekl Deníku. Babiš skládá svoji vládu pomocí vypouštění balonků. Řekne jméno a čeká na reakci veřejnosti. Posledním Babišovým esem je prorektor Univerzity Karlovy a ústavní právník Aleš Gerloch. O něm uvažuje na resort školství. ČTĚTE TAKÉ: Pracovali jako poslanci, teď jim budou dělat asistenty Mimochodem tady se za hlavního experta na základní a střední školy považuje sám: „Mám paní ředitelku Žánovou ze Sadské, která je absolutní odbornicí, ví o tom, co učitele, rodiče a děti trápí, všechno. A já tam chodím na besedy za prvňáky i deváťáky.“ Jisté je, že se zvýší kantorské platy a postupně skončí v koši podpora inkluze i kariérní řád. ČTĚTE TAKÉ: Do boje o Hrad jde devítka kandidátů, zbylých 11 nesplnilo podmínky

Autor: Kateřina Perknerová