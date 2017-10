Babiš chce vládu s ODS. Zeman jej pověří až příští týden

Prezident Miloš Zeman pověří šéfa ANO sestavením vlády příští týden. Bude mít měsíc na jednání o koalici. Partnera však zatím nemá.

Povolební lánská schůzka tentokrát nepřinesla žádné překvapení. Zcela veřejně se na ní sešli prezident Miloš Zeman a předseda vítězného hnutí Andrej Babiš. „Pan prezident mi pogratuloval k výsledkům a potvrdil, že mě příští týden pověří vyjednáváním o sestavení vlády,“ uvedl po zhruba hodinovém setkání Babiš.

Na rozhovory bude mít necelý měsíc, neboť ustavující schůze sněmovny by se měla konat 20. listopadu. Zeman podle Babišových slov nechává vyjednávací strategii plně na něm, nepředestřel ani žádná doporučení. Po zvolení předsednictva dolní komory podá dosavadní premiér Bohuslav Sobotka za vládu demisi. Prezident hned poté jmenuje Andreje Babiše ministerským předsedou.

ZATÍM BEZ ZÁJMU

První oťukávací schůzky ale nenaznačují jednoduchou cestu k většinové vládě. Koalici s ANO v čele s Babišem zatvrzele odmítají ODS, Piráti, TOP 09 a STAN. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek říká, že toto uspořádání „není na pořadu dne“. So-ciální demokraté, kteří mají spoustu starostí sami s sebou, zatím preferují přechod do opozice.

Andrej Babiš doufá, že se mu podaří vytvořit stabilní dvoučlennou vládu. „Největší problém z hlediska efektivity jsou mnohočetné koalice, čím méně partnerů, tím lépe. Pro nás jsou počty jasné, s ODS máme 103 mandátů,“ konstatoval. A potvrdil, že neuvažuje o kabinetu s Okamurovou SDP a KSČM.

TLAK BYZNYSU?

Hnutí ANO evidentně sází na tu část ODS, které by vládnutí s Andrejem Babišem nevadilo, jmenovitě na Václava Klause juniora. Mladý Klaus, který v Praze díky kroužkování poskočil ze třetího na první místo, není v ODS jediným probabišovským hlasem. Už letos v lednu tuto variantu připustil bývalý ministr obrany za ODS Alexander Vondra: „Je možné, že nás k tomu byznys dotlačí,“ řekl tehdy Deníku. Nutno dodat, že Vondra nemá ve straně formální ukotvení, vystupuje jako nezávislý intelektuál.

Zato proti spojení s ANO jsou předseda ODS Petr Fiala, šéf poslanců Zbyněk Stanjura a staronová vlivná poslankyně Jana Černochová. Ta dokonce uvedla, že pokud by ODS šla do koalice s ANO, odejde z ní.

Babiš dnes naznačil, že je ochoten vůči ODS udělat výrazné programové ústupky. Měl zřejmě na mysli další fáze EET. „Nejprve o tom chci mluvit se zástupci ODS,“ omítl prozradit detaily. Jenže Petr Fiala nezahálí a ve snaze postavit ANO co nepevnější hráz, inicioval schůzky s předsedy pravostředových stran včetně Pirátů. Jako politolog si pravděpodobně vyhodnotil, že pozice juniorního partnera ve vládě ANO by pro ODS byla smrtící.

MENŠINOVÝ KABINET

Babiš sice hovoří o menšinové vládě ANO jako o nežádoucí variantě, ale nakonec mu možná nic jiného nezbude. Díky svému nevyhraněnému programu by totiž ANO klidně mohlo proplout i s jednobarevným kabinetem celým čtyřletým obdobím. S okamurovci, Piráty a komunisty by prohlasovalo obecné referendum, s ČSSD a komunisty vyšší důchody, s Piráty a STAN přísnější registr smluv, s ODS a TOP 09 nižší daně, s lidovci a socialisty vyšší rodinné přídavky a u všech by našlo podporu pro zásadní růst platů učitelů a sociálních pracovníků.