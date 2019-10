Premiér Andrej Babiš (ANO) trvá na tom, že církevní restituce byly předražené o 54 miliard korun. Ústavní soud, který se v úterý postavil proti zdanění finančních náhrad církvím, podle něj záležitost posuzoval jen z právní stránky. Babiš novinářům při návštěvě Nemocnice Na Bulovce řekl, že se příjmy mají danit.

Andrej Babiš. | Foto: Deník / Vladimír Šťastný

Babiš rovněž řekl, že restituce byly tunelem. "Bylo to schváleno v půl jedné v noci. Paní předsedkyně (Sněmovny Miroslava) Němcová vyhlásila přestávku, potom ukončila přestávku. Bylo to schváleno o jeden hlas, velice nestandardně nějakým poslancem, který byl stíhán nevím za co," uvedl.