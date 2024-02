Sněm hnutí ANO byl ohledně volby jeho vedení i letos nuda. Andrej Babiš byl zvolen předsedou na další dva roky a po jeho boku dál zůstávají Karel Havlíček, Alena Schillerová i Radek Vondráček.

To nejzajímavější z voličova hlediska ale nezaznělo. Tedy, kdo bude aspirovat na eventuální premiérský post a zda je přijatelnějším koaličním partnerem nefialovská část ODS, nebo Okamurova SPD. Představitelé nejsilnějšího opozičního subjektu odbývají podobné dotazy formulkou, že klíčová bude míra programové shody.

Jenže u hnutí, které putuje zleva doprava a zpět bez jediného rumělce na kolektivní tváři, je těžké mluvit o stabilním ideovém zakotvení.

Andrej Babiš ale naznačil, na jakých pilířích bude stát právě začínající volební kampaň do voleb evropských, krajských, senátních a hlavně sněmovních v roce 2025. Je to odklon od Green Dealu, česká koruna a mír.

To první se bude hodit v červnových evropských volbách, kdy od babišovců uslyšíme v mnoha variantách, že zelené šílenství ničí český průmysl a dovede Evropu do slepé uličky. Odpor proti euru je snadná kořist, protože v Česku ho nechtějí dvě třetiny obyvatel. Navíc 60 procent by o jeho přijetí ráda rozhodla v referendu, což je další požadavek hnutí ANO.

A pod pojem mír se schová i Babišovo vyjádření pro Deník, že Česko nepotřebuje americké letouny F-35, a pokud by dodavatel neplnil smluvní podmínky, zakázku by jeho vláda zrušila. To ale prakticky nebude možné, neboť první stíhačky si máme převzít až v roce 2031, kdy Babiš už v politice nemusí být. Jak navíc uvedla ministryně obrany Jana Černochová, klauzule o sankcích v případě nedodržení termínu dodávek v kontraktu vůbec není.

To se ale v kampani řešit nebude. Lidé pouze vidí, že nákup vyjde do roku 2069 na 322 miliard. Důraz na mírová jednání, která by měla vést k ukončení války na Ukrajině, bude zřejmě tahounem kampaně hnutí ANO.

Pokud v USA vyhraje prezidentské volby Donald Trump, jemuž Babiš fandí, bude se tento motiv dostávat do popředí. Zvláště pokud se Ukrajincům nepodaří zásadnější průlom na frontě.

A na co dalšího bude Andrej Babiš klást důraz? Zeptáme se ho v debatě Deníku již dnes v 11:00.