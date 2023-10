Hnutí ANO vyvolalo hlasování o nedůvěře vládě. Úterní schůze pro ně nemohla dopadnout jinak než neúspěchem. Pětikoalice je soudržný tým a ve sněmovně má převahu 108 poslanců.

Cíl Andreje Babiše byl pochopitelně jiný. Ačkoliv oficiálním podnětem ke svolání mimořádné schůze byla kauza Dozimetr a šifrovaný telefon ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), opozice chtěla především poukázat na amatérismus vlády při řešení výzev současné doby.

„Tím hlavním a nejdůležitějším důvodem je fakt, že premiér Fiala a celá vláda podvedli a zradili nejenom své voliče, ale i všechny občany České republiky, že ničí jejich život a že tato přehlídka arogance, papalášství, neschopnosti nás čeká ještě další dva roky. To my nechceme dopustit, proto tato vláda musí skončit co nejdříve. Všechny sliby, na základě kterých pětikoalice vyhrála volby, sliby o tom, že nebudou zvyšovat daně, že budou řešit zadlužení, že budou hájit české zájmy v Bruselu, že nedopustí zákaz spalovacích motorů, že budou bojovat proti ilegální migraci a tak dále, vzaly za své,“ pronesl Babiš.

Jeho řeč nesla stopy předvolební kampaně, neboť po trojích prohraných volbách ty čtvrté, do Evropského parlamentu v červnu příštího roku, chce za každou cenu vyhrát. Téma ilegální migrace, ukrajinských uprchlíků, bezemismí ekonomiky a přechodu na elektromobilitu je karta, s níž hodlá trumfovat.

V tom mu budou sekundovat dva spřátelení premiéři, Viktor Orbán v Maďarsku a Robert Fico na Slovensku. Jenže to je málo. Oba Babišovi souputníci musejí řešit řadu domácích problémů a v Evropské unii budou především lavírovat, aby nezradili své voliče, ale zároveň plně využívali štědrou unijní pokladnici.

Rozdílovým spojencem mohl být pro Babiše Mateusz Morawiecki z Kaczyńského strany PiS, pokud by řídil vládu opravdu silné středoevropské země. To se ale nestane. Polským premiérem bude spíš proevropsky laděný exšéf Evropské rady Donald Tusk. Co to znamená pro politiku hnutí ANO?

