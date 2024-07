Sledujte pravidelné debaty Deníku se šéfem hnutí ANO: Co na to Babiš? | Video: Deník

Kateřina Perknerová dnes 05:30

Hnutí ANO a jeho šéf Andrej Babiš jdou do všech následujících voleb s několika chytlavými tématy. V rámci Evropy je to obrana národních zájmů, boj proti ilegální migraci a zelenému údělu. Proto spoluzaložil frakci Patrioti pro Evropu. Jenže namísto „vyhnání Ursuly von der Leyenové“, které Babiš sliboval v jedné z minulých debat Deníku, byla tato politička přesvědčivě opět zvolena šéfkou Evropské komise a silná trojka lidovců, socialistů a liberálů bude nadále hrát v europarlamentu normotvornou roli. Co budou dělat Patrioti? I na to se dnes lídra ANO zeptám.