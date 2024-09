Reaguje vláda premiéra Petra Fialy na ničivé povodně správně? Co by Andrej Babiš udělal jinak? | Video: Deník/Kateřina Perknerová

Podle lídra ANO Andreje Babiše je škoda, že vláda při pomoci lidem postiženým povodněmi nepostupuje podobně jako jeho kabinet při tornádu na Moravě v červnu roku 2021, byť se to nedá zcela porovnat. „Mohli okamžitě rozjet programy - podporu obcím, krajům, pomoc podnikatelům, podporu zemědělcům, daňové úlevy a podobně. Mohli zapojit Lesy České republiky, Pozemkový fond či Českou správu sociálního zabezpečení,“ řekl v předvolební debatě Deníku 15 minut Kateřiny Perknerové.

Uvedl, že jeho vláda v době tornáda dodala peníze do postižené oblasti do pěti dnů. „Okamžitě jsem byl na místě, letěl jsem z Bruselu. Uvolnili jsme rozpočtovou rezervu asi 200 milionů korun, našli jsme v rámci rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj 400 milionů. Vláda fungovala hlavně jako informační kancelář,“ poznamenal. Dodal, že tehdejší ministr životního prostředí Richard Brabec koupil jedinečný protipovodňový systém v Evropě - software Aladin.

Lidé podle něj od vlády nyní očekávají hlavně peníze. Moderátorka Kateřina Perknerová v této souvislosti připomněla, že současný kabinet je připraven postiženým oblastem pomoci, aktivuje se program Živel, možná i Covid 3, úřad práce vyplácí dávky mimořádné okamžité pomoci ve výši asi 73 tisíc korun na člověka či se uvolňují zásoby ze státních hmotných rezerv. Premiér Petr Fiala z ODS navíc v debatě Deníku řekl, že schodek státního rozpočtu se kvůli záplavám zvýší o 40 miliard korun, z toho o 30 miliard letos a o 10 miliard příští rok.

Podle Babiše jde vše pomalu, protože lidé, které postihla velká voda, zatím dostávají jen onu mimořádnou okamžitou pomoc. Premiér by podle něj měl dát příkaz, aby instituce jako Ředitelství silnic dálnic, Správa železnic, Povodní Odry či kraje a obce učinily odhad, kolik je na co potřeba dát.

O čem byla řeč v pořadu 15 minut Kateřiny Perknerové: (záznam debaty si můžete pustit ve videu) • ničivých povodních v Česku

• řešení následků záplav

• možných úsporách v rozpočtu

• českém liniovém zákoně

• nadcházejících krajských volbách

Hostem pořadu 15 minut Kateřiny Perknerové byl šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Řeč byla především o ničivých povodních, které zasáhly Česko.

Peníze nám, místo na Afriku, řekl Babiš

A co by dále dělal on? „Kdybych byl premiér, tak řeknu: Hele, Černochová (ministryně obrany Jana Černochová, pozn. red.), ty tvoje F-35 (americké pokročilé bojové letouny, pozn. red.), které nás budou stát 300 miliard korun, a už teď jsme platili zálohu na tento a příští rok, máš tam 25 miliard, další roky to bude 60 miliard, zavolej na NATO a zeptej se, jestli by je nekoupil někdo jiný, třeba Izrael či někdo další,“ uvedl. Místo F-35 by nakoupil gripeny.

Kde by vláda měla vzít peníze?

Kde by podle Andreje Babiše měla vláda vzít peníze na odstranění následků povodní?

Snížil by i rozpočet Úřadu vlády České republiky. „Já měl miliardu, premiér má miliardu a půl. Takže bych ho snížil o pět set milionů. Celé to patro zbytečných lidí je třeba vyhnat. Také nechápu, proč má mít v rozpočtu sněmovny o dvě stě milionů navíc paní Pekarová (předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, pozn. red.),“ sdělil. Byl by to podle něj symbol.

Oslovil by i šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou.

„Řekl bych, Ursulo, ty jsi mi dala portfolio o ničem, děkuji ti za to, že jsi nás zbavila Síkely, který nebude škodit v Evropě a v České republice, ale bude se starat o Afriku. Ale proč má mít rozpočet 300 miliard euro, proč tam má tři tisíce šílených úředníků?“ podotkl.

K šéfce Evropské komise by směřoval i další prosbu. „Ursulo, dej nám deset milionů euro, my to spotřebujeme. Proč musíš dávat do Afriky tři sta miliard euro? Chceš porazit Čínu? Už je pozdě, ta tam dala tisíc miliard euro, už nám ujel vlak,“ uvedl. Připojit k žádosti by se dle něj mohli i polský premiér Donald Tusk či slovenský předseda vlády Robert Fico.