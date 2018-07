Babiš dohodu Německa o centrech vítá: Snad teď Itálie a Řecko zavřou hranice

Pondělní kompromis německé kancléřky Angely Merkelové a ministra vnitra Horsta Seehofera, který počítá s tranzitními centry u rakouských hranic, dává podle premiéra Andreje Babiše (ANO) najevo, že ten, kdo se vylodí v Itálii nebo Řecku, nemá právo vybrat si žít v Německu.

Další čeští politici hodnotili kompromis na dotaz ČTK jako posun v postoji Německa k migrantům a pozitivní věc, někteří by naopak uvítali evropské řešení a mluví o komplikacích pro turisty či lidi cestující za prací přes hranice.

Kompromisní dohoda spočívá v tom, že kancléřka souhlasila se zřízením tranzitních center na hranicích s Rakouskem, odkud budou migranti registrovaní jinde v EU vraceni. Spor ohrožoval nejen budoucnost spolkové vlády, ale i tradiční unii vládních stran CDU a CSU.

"Německo dalo jasně najevo, že ten, kdo se vylodí v Itálii nebo v Řecku, nemá právo vybrat si žít v Německu. Snad to Itálie a Řecko pochopí a zavřou hranice," uvedl Babiš na sociálních sítích.

Poslanec ČSSD Ondřej Veselý ČTK řekl, že kompromis znamená posun v postoji Německa. "Znamená to, že Německo už netahá migranty do Evropy," uvedl. Krok bude podle něj i zpětnou vazbou pro země, odkud migranti do Evropy míří. "Bude jasné, že už to není otevřená náruč, že nemají chodit v takových počtech," řekl člen sněmovního evropského výboru. Česka se podle něj vracení migrantů nedotkne, protože není zemí, kde by žádali o azyl poprvé.

Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek ČTK sdělil, že kompromis řeší vnitropolitickou situaci v Německu. "Očekávám, že podobný režim nastaví i Rakousko a možná i další země. A předpokládám také, že se nebude jednat o krátkodobé řešení. Bohužel. Doplatí na to především turisté, lidé cestující přes hranici za prací a dopravci," napsal Ženíšek v textové zprávě.

Předseda poslaneckého klubu Starostů a nezávislých Jan Farský by raději hledal společná evropská řešení. "Pokud se bude řešení evropského problému nechávat na řešení jednotlivých států, bude výsledek vždy složitější, dražší a obavám se i v konečném důsledku oslabující EU i Česko," napsal Farský.