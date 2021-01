Babiš Hniličku kvůli mejdanu neodvolá. Rozhodnout má další vláda

Exkluzivně





Milan Hnilička už není poslancem, neboť se vzdal mandátu. Je to cena za chybu, kterou udělal svou účastí na oslavě narozenin podnikatele Petra Bendy v jeho teplickém hotelu. Je to však dostatečné pokání? Například poslanci ODS a Pirátů si to nemyslí. Kdyby premiér Andrej Babiš na vládě navrhl Hniličkovo odvolání z čela Národní sportovní agentury, hlasovali by pro ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Nic takového se ale nestane.

Šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička a premiér Andrej Babiš | Foto: Profimedia

Andrej Babiš Deníku řekl, že Hniličkův odchod žádat nebude. „Udělal chybu, které velmi lituje. Omluvil se. Rezignoval na post poslance. Máme ale osm měsíců do voleb, tak si nemyslím, že by bylo správné ho odvolávat,“ řekl Deníku Babiš. Hnilička zase rozkmotřil fotbal. Slavia se Spartou jdou proti asociaci Přečíst článek › Podle něj Hnilička tři roky pracoval na rozjezdu agentury, kterou si sportovci vždy velmi přáli. „Nikomu by teď neprospělo, kdyby se rozjelo kolo spekulací kolem nového šéfa, došlo by k její paralýze,“ míní premiér. Dodal, že po volbách přijde nová garnitura, která může Hniličku vyměnit. Na dotaz Deníku, proč za podobný přešlap nerezignoval na poslanecký mandát Jaroslav Faltýnek, předseda vlády uvedl, že jde o jiný případ. „Pana ministra Prymulu jsem ihned vyzval k odchodu, když porušil vládní nařízení. Kdyby tady seděl tradiční premiér, nic by se nedělo a nechali by to vyhnít. Já jsem zasáhl okamžitě,“ uvedl Babiš. Ředitel policie v Libereckém kraji končí. Neustál mejdan v teplickém hotelu Přečíst článek › Dodal, že i proto musel skončit Vladislav Husák jako krajský liberecký policejní ředitel. „Jako policista má dohlížet na dodržování předpisů, ne je porušovat. Hnilička se stará o to, aby měly děti kde sportovat, to je něco jiného,“ míní Babiš. Zdůraznil, že sportovní prostředí Milana Hniličku podpořilo.