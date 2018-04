Babiš je s vyjednáváním o brexitu spokojený: České zájmy v dohodě jsou

Český zájem na zachování současné úrovně práv českých občanů v Británii po brexitu se podařilo zapracovat do připravované rozvodové smlouvy mezi Evropskou unií a Británií. Novinářům to dnes po jednání s hlavním unijním vyjednavačem pro brexit Michelem Barnierem řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Za důležité považuje, aby se do budoucna podařilo zachovat i obchodní vztahy mezi Českem a Británií. Barnier uvedl, že možné budoucí uspořádání mezi EU a Británií by mohlo být na bázi dohody o volném obchodu, proti současnému stavu by to znamenalo určité omezení.

"My jsme spokojeni s vyjednáváním týmu pana Barniera. Všechny české zájmy byly zapracovány," řekl Babiš. Připomněl, že v Británii žije zhruba 50.000 českých občanů. Česko od rozhodnutí Británie opustit unii označuje za svou prioritu, aby se práva těchto lidí nijak nekrátila poté, co Británie z EU příští rok odejde.

Takzvaná rozvodová smlouva je podle Barniera dojednána ze tří čtvrtin. Mezi hlavní nedořešená témata patří budoucí režim na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem a také otázka toho, kdo bude v případě sporů rozhodovat o tom, zda je smlouva správně naplňována. Kromě dohody o britském odchodu bude ale třeba vyjednat také otázku budoucího uspořádání mezi Británií a EU, kde zatím vyjednavači nejsou tak daleko.

Babiš označil za významný bod budoucích vztahů z hlediska Česka zachování obchodní výměny. "Důležité je, abychom udrželi naše obchodní vztahy. Protože pro nás je Velká Británie exportní trh a my tam máme podstatně větší export než dovoz," řekl. Británie je podle něj důležitá zejména pro české automobilky.

Barnier ale uvedl, že na základě britských požadavků očekává určitá omezení obchodních vztahů proti současnosti. "Jediný model, kde by kontroly a omezení nebyly, je model Norska. Tedy být členem společného trhu a celní unie. Ale požadavek ze strany Británie je jiný, oni nechtějí spadat pod Evropský soudní dvůr, nechtějí čtyři svobody, nechtějí přispívat (do evropského rozpočtu)," řekl Barnier.

Podle vyjednavače je tak jediným logickým vyústěním situace uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a Británií. V jejím rámci by bylo možné zajistit i omezený pohyb osob, případně se dohodnout na bezcelním režimu. I to ale bude znamenat kontroly lidí a zboží na hranicích.