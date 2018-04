Babiš jedná se Zemanem v Lánech. Koho prezident pověří sestavením vlády?

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) dorazil před šestou večer na zámek v Lánech za prezidentem Milošem Zemanem. Hlavním tématem rozhovoru bude vyjednávání o vládě, Babiš bude prezidenta informovat o neúspěchu jednání se sociální demokracií.

Prezident republiky pověřil Babiše sestavením kabinetu po loňských říjnových volbách, ve kterých jeho hnutí získalo nejvíc hlasů. Babiš vytvořil jednobarevnou menšinovou vládu, která v polovině ledna nezískala důvěru Sněmovny. Prezident poté pověřil Babiše jednáním o vzniku nového kabinetu, přičemž premiérovi dal dostatek času do léta.

Nejnovější jednání ANO a ČSSD zkrachovala minulý týden. ANO totiž odmítlo jmenovat do pozice premiéra někoho jiného než trestně stíhaného Andreje Babiše. Nechtělo také ČSSD přenechat ministerstvo vnitra. Získání vnitra mělo být podle sociální demokracie zárukou nezávislého vyšetření kauzy padesátimilionové dotace na Čapí hnízdo, v němž byl Babiš obviněn pro dotační podvod.

Andrej Babiš (ANO) řekl včera v rozhovoru pro Lidové noviny, že nebude protestovat, pokud prezident Miloš Zeman pověří sestavením vlády někoho jiného z hnutí ANO. Dodal ale, že od prezidenta takový krok neočekává. "Když mi řekne, že chce pověřit Richarda Brabce, budu to respektovat," řekl premiér. Babiš ale nepředpokládá, že hlava státu s takovým návrhem přijde. "Prezident drží slovo, dal mi slib a čas do konce června," uvedl premiér v demisi.

Na dnešní schůzku Babiše s prezidentem Zemanem budou reagovat také zástupci šesti z devíti sněmovních stran. Ti se sejdou ve středu pravděpodobně po jednání Sněmovny na pozvání hnutí STAN.

O konzultaci na Hradě v tomto týdnu požádá i předseda Předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Už dnes oslovil Hrad s prosbou o schůzku s prezidentem předseda ODS Petr Fiala. Neschopnost hnutí ANO složit vládu podle něj dovedla Českou republiku do politické krize.

Ve středu Bělobrádek navrhne lídrům ostatních stran, jestli by byli ochotni zabývat se myšlenkou společné menšinové vlády, aby byl kandidát na premiéra nadstranický, nestranický nebo z okruhu stran, které nejsou extremistické ani radikální. "Pak bychom mohli nabídnout programovou spolupráci hnutí ANO," řekl.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že nebyly dosud vyčerpány všechny možnosti, jak mohlo ANO vyřešit povolební situaci. Pokud by Babiš netrval na funkci premiéra, otevírala by se možnost pokračování koalice ANO s ČSSD a KDU-ČSL, řekl. Pirátům by to ale nestačilo. Bartoš také kritizoval eventualitu úřednické vlády. "Pokud bychom se o vládě odborníků měli bavit, návrhy by měly vzejít ze Sněmovny, konsensuálně od stran, které by pak dodaly 101 hlasů vládě," uvedl.