Babiš jedná v Lánech se Zemanem. Řeší Čapí hnízdo i údajný únos syna na Krym

Premiér Andrej Babiš dorazil v pondělí vpodvečer do zámku v Lánech na pravidelnou schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Na programu je především aktuální situace kolem kauzy Čapí hnízdo a také údajný únos Babišova syna na Krym. Prezident již dříve uvedl, že má Babiš jeho podporu.

Ke schůzce dochází poprvé od té doby, co kauza vyplula na povrch. Prezident už ale dříve řekl, že není důvod k tomu, aby premiér rezignoval.

Lány, právě teď! Pan prezident přivítal u příležitosti tradičního setkání premiéra Andreje Babiše. pic.twitter.com/CrvTVv8qTa — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 19. listopadu 2018

V rozhovoru pro televizi Barrandov rovněž uvedl, že by jej v případě vyslovení nedůvěry znovu pověřil sestavením kabinetu. "Kdyby vzdor mému očekávání byla vládě vyslovena nedůvěra, tak pověřím po jeho demisi Andreje Babiše sestavením vlády," prohlásil Zeman. "Mám dva pokusy před sebou," dodal Miloš Zeman.

Vyslovení nedůvěry

Kvůli kauze svolal rovněž předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) zvláštní sněmovní schůzi, kde se bude hlasovat o nedůvěře vládě hnutí ANO a ČSSD. Ta je stanovena na pátek 23. listopadu. Schůzi vyvolali poslanci šestice opozičních stran kvůli právě kvůli posledním informacím v případu Čapí hnízdo premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše a o údajném únosu jeho syna na ukrajinský Krym anektovaný Ruskem.

Předseda ČSSD Hamáček kvůli jednáním v Praze zrušil ministerskou cestu do Londýna. "Situace je vážná. Ač nerad, v tuto chvíli si nemohu dovolit odcestovat do zahraničí. Aktuálně musíme řešit situaci doma," uvedl Hamáček. Britská strana se podle Hamáčka o změně programu dozvěděla už v neděli a situaci chápe.

Babiš ani po sobotních demonstracích nehodlá odstoupit. Pokud by jeho vládě Sněmovna vyslovila nedůvěru, přijal by nabídku prezidenta, aby sestavil i další kabinet. Popřel, že by syna nechal odvézt do ciziny kvůli kauze Čapí hnízdo, v níž jsou oba obviněni. V televizi Nova v neděli řekl, že jeho syn je stále přesvědčen, že do Ruska a na Ukrajinu odjel nedobrovolně,

Současná politická krize začala v pondělí po odvysílání skrytě natočené reportáže s Babišem mladším. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér podle syna chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotacepro Čapí hnízdo, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu. Babiš to odmítl, syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil otce ze lži. Premiér pak o víkendu za synem odletěl do Švýcarska, kde bydlí se svou matkou.