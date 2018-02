Politici odsuzují vraždu slovenského novináře. Je to zrůdnost, říká Kalousek

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) i řada opozičních politiků dnes odsoudila vraždu slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka, kterého neznámý pachatel podle policie zastřelil s největší pravděpodobností kvůli jeho práci. Útoky na novináře považují za nepřípustné. Šok a zděšení nad smrtí svého kolegy vyjádřili čeští novináři, kteří vyzývají k dopadení vrahů i zajištění bezpečnosti žurnalistů.

Prezident Miloš Zeman, který se o novinářích často vyjadřuje velmi nelichotivě, případ nekomentoval. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček na twitteru jen uvedl, že někteří politici a aktivisté zneužívají vraždu sedmadvacetiletého reportéra na Slovensku k politickému boji.

Babiš na twitteru napsal, že je v šoku. "Jestli se potvrdí, že to souvisí s jeho prací, je to šílené. V životě by mě nenapadlo, že se něco podobného může v roce 2018 na Slovensku stát. Násilí proti novinářům naprosto odsuzuji," uvedl český premiér, rodák z Bratislavy.

Předseda ODS Petr Fiala věří, že vrazi Kuciaka a jeho přítelkyně budou brzy dopadeni. "Jsem si jist, že brutální násilí nezastraší novináře od jejich práce ani na Slovensku, ani jinde ve světě," uvedl. "Takovéto činy jsou i přímými útoky na svobodnou společnost. Novináři jsou právem považováni za hlídače demokracie. Věřím, že viníci budou dopadeni a potrestáni," napsal předseda ČSSD Jan Hamáček. "Tahle zrůdnost musí být potrestána. Evropa nesmí být místo, kde se za svobodu slova platí životem," míní šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. "Věřím, že se nepotvrdí spekulace, že vražda souvisí s jeho profesí. Útoky na novináře považuji za naprosto nepřijatelné," sdělil ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO).

Hrad na rozdíl od jiných slovenských a českých politiků odmítá případ zavražděného novináře komentovat. "Je mimořádně nechutné, že někteří čeští politici a aktivisté zneužívají děsivou vraždu novináře na Slovensku k politickému boji a útokům," uvedl mluvčí Ovčáček. Jiné vyjádření ke Kuciakově úmrtí neposkytl.

Zemanovy často nevybíravé útoky vůči médiím v souvislosti s vraždou na Slovensku připomněl na twitteru například místopředseda KDU-ČSL Marián Jurečka. "Vtipkování Zemana s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem, že novináři by se měli likvidovat, dnes vidíme bohužel v praxi, když byl na Slovensku zavražděn investigativní reportér Ján Kuciak a jeho partnerka," napsal.

Tři stovky českých novinářů ze soukromých a veřejnoprávních médií se podepsaly pod prohlášení odsuzující zavraždění Kuciaka a jeho přítelkyně. "Útoky na novináře a jejich slovní napadání kvůli jejich práci jsou útoky proti svobodě slova. Jejich vraždy kvůli práci jsou pak holým barbarstvím, které nesmí být v demokraciích chápáno jako tiše přijímané riziko povolání," uvádí se ve výzvě. Čeští novináři věří, že slovenská policie nejen vypátrá pachatele, ale také udělá nezbytné kroky k zajištění bezpečí lidí pracujících v médiích.

Také Syndikát novinářů České republiky v dnešním prohlášení zaslaném ČTK odsoudil úkladnou vraždu slovenského novináře a vyzval slovenskou policii a orgány činné v trestním řízení, aby potrestal pachatele a zajistil bezpečí novinářů.

Zděšení nad vraždou slovenského reportéra vyjádřila také největší odborová centrála v zemi. "Umlčování lidí za názory si exemplárně připomínáme nyní v souvislosti se 70. výročím únorového převratu. A v době, kdy tyto praktiky považujeme za minulost, se stane čin, který nás varuje, jak křehká naše demokracie je," uvedl v tiskové zprávě jménem Českomoravské konfederace odborových svazů jeho předák Josef Středula.

Kuciak se jako reportér zpravodajského portálu Aktuality.sk věnoval hlavně podezřením z daňových podvodů, které se týkaly i lidí označovaných za blízké vládní straně Směr-sociální demokracie premiéra Roberta Fica. Psal také o kontroverzním podnikateli Mariánu Kočnerovi, který ho prý zastrašoval. Slovenská vláda vypsala odměnu přes 25 milionů korun za informace, které přispějí k dopadení vraha Jána Kuciaka a jeho partnerky. Představitelé opozice však připomněli i dřívější kritická vyjádření Fica vůči novinářům.