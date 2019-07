Premiér Andrej Babiš (ANO) zjistil, že nemá kompetence k pověření náměstkyně pro řízení sekce živého umění Kateřiny Kalistové (ČSSD) řízením ministerstva kultury. ČTK dnes řekl, že náměstka či náměstkyni by měl pověřit před svým odchodem z úřadu nynější ministr Antonín Staněk (ČSSD), chce s ním o tom mluvit. Několikatýdenní proluka v řízení resortu podle něj nezpůsobí problémy.

Premiér Andrej Babiš (vpravo) a první místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček | Foto: ČTK/ČTK

"Kalistová byla teď třikrát na vládě, resort funguje, není to tak, že by se bez ministra ministerstvo zhroutilo. Navíc jsou prázdniny, takže je to zbytečná starost," uvedl. Na ministerstvo se chystá ve středu před zahájením vládních prázdnin. "Rozpočet vyjednáváme od února, není to něco, že by bylo něco ohroženo," uvedl premiér. Už dříve řekl, že předpokládá, že nejpozději 26. srpna, tedy po vládních prázdninách, bude o situaci na ministerstvu jasno. Pokud ne, udělá zásadní kroky, řekl. Možný další postup nechtěl přiblížit.