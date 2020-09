Advokát premiéra Andreje Babiše (ANO) Jiří Urbánek dnes odmítl přistoupit na částečný smír ve sporu kvůli výrokům ministerského předsedy na adresu předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska. Babiš před dvěma lety před hlasováním o důvěře vládě ANO a ČSSD prohlásil, že Kalousek rozkrádal ministerstvo obrany a "zabil lidi cez padáky". Kalouskův advokát Stanislav Balík navrhoval, aby výroky byly uznány za nepravdivé. Rozsudek vynese Obvodní soud pro Prahu-západ za týden.

Miroslav Kalousek a Andrej Babiš na plénu Sněmovny | Foto: ČTK / ČTK

Kalousek podal na premiéra žalobu na ochranu osobnosti, v níž se politik domáhá omluvy a toho, aby se Babiš napříště těchto výroků zdržel. Babiš to ale opakovaně odmítl, naposledy dnes před odletem do Polska. "Já souhlasím s tím, co jsem řek,l a určitě se nebudu omlouvat, protože je to pravda, uvedl Babiš.