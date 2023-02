„Ano, jsou to výdaje na cestu Andreje Babiše a jeho týmu do Paříže, kde se setkal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a podnikatelem Bernardem Arnaultem,“ sdělil webu iROZHLAS.cz Vodička, který očekával, že by se při nezapočtení cesty do nákladů věcí zabýval Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.

Předseda dohledového úřadu František Sivera ale podle serveru uvedl, že se Babišova cesta do Francie prakticky neřešila. Nejspíš se podle něj o věci začne více diskutovat až teď, kdy se částka na účtu objevila. Podle Sivery není problém ani ve zpětném vyúčtování cesty.

Předseda stínové vlády Karel Havlíček: Panu Babišovi nebudu konkurovat

„Francie je jediná jaderná velmoc v Evropské unii po odchodu Británie. Macron je lídr Evropy, nedávno navštívil (amerického prezidenta Joea) Bidena. Má představy o nějakých mírových iniciativách. To nebyl žádný marketingový tah, máme přátelské vztahy,“ uvedl po cestě pro ČTK Babiš.

Jeho protikandidát, bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, tehdy uvedl, že není standardní, aby prezident demokratické země přijímal prezidentského kandidáta několik dnů před volbami, označil to ale za věc Francie. Pavel ve volbě uspěl, ve druhém kole Babiše porazil.