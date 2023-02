Babiš byl kritizován za některé prvky předvolební kampaně, sám ale odmítl, že by byla negativní. Spolupráci s ním po volbě ukončili marketér Marek Prchal, expremiérova dlouholetá spolupracovnice Tünde Bartha i mluvčí Vladimír Vořechovský. První místopředseda hnutí Karel Havlíček uvedl, že je logické, že skončil volební tým, když se v blízké budoucnosti žádné volby nekonají. Část lidí přešla na pomoc poslaneckému klubu, část skončila.

Tenze v hnutí ale nastaly už před prvním kolem volby, kdy moravskoslezský hejtman a místopředseda ANO Ivo Vondrák a ostravský primátor a dřívější člen předsednictva hnutí Tomáš Macura veřejně podpořili Babišova protikandidáta Pavla. I to bude bodem dnešního jednání.

Babiš by měl také vedení ANO sdělit, jak vidí své další působení, a to i s ohledem na poslanecký mandát získaný ve volbách v roce 2021. Pokud by se rozhodl opustit dolní komoru Parlamentu, mohla by jej nahradit litvínovská starostka Kamila Bláhová, která skončila ve volbách v Ústeckém kraji první pod čarou.