Lidé by si podle Babiše neměli myslet, že prezident nic nezmůže a jde jen o reprezentativní roli. Každá z dosavadních hlav států podle něj měla obrovský vliv. Mezi pravomocemi uvedl možnost vetovat zákony, jmenování vedení České národní banky a Nejvyššího kontrolního úřadu, zásadní slovo při jmenování velvyslanců, možnost účasti na jednání vlády a Parlamentu nebo to, že prezident může tlačit vládu, aby konala, pracovala a starala se o lidi.

Expremiér Andrej Babiš oznámil kandidaturu na prezidenta

„Lidé teď víc než kdy jindy potřebují naději, člověka s jasným plánem a vizí, člověka, který bude nezávislý, kterého nikdo nemůže koupit, zkorumpovat a který se nebude bát mocných. Člověka, který bude tvrdě hájit české zájmy a naše občany,“ řekl také Babiš.

Občany drtí inflace a energetická krize, v Evropě zuří děsivá válka, uvedl Babiš. „Ve veřejném prostoru se setkáváme s netolerancí, hádkami a někdy zlobou,“ řekl. O sobě tvrdí, že bude vystupovat s novou, mírnější rétorikou. Chce vést pozitivní kampaň. Zaměřit se hodlá na návštěvy regionů, nejen na náměstích, ale i v uzavřených prostorách, popsal.

Zeman rozhodnutí přivítal

V úterý ráno se sejde poslanecký klub ANO, který bude mít možnost Babišovu kandidaturu podpořit. Následně podpisy Babiš předá ministerstvu vnitra. Novinářům také řekl, že zvažovanými kandidáty hnutí byli šéfka klubu Alena Schillerová, první místopředseda hnutí Karel Havlíček, bývalý šéf Sněmovny Radek Vondráček a velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický.

Babiš se v neděli odpoledne setkal s prezidentem Milošem Zemanem. Expremiér dnes řekl, že Zeman byl rád, že se rozhodl ucházet o post hlavy státu.

Premiér Petr Fiala (ODS) po Babišově oznámení kandidatury uvedl, že expremiér hledá na Hradě imunitu. „Není to pravda, protože pokud bych se stal prezidentem, tak mám imunitu jen na to období a ten soud poběží dál,“ reagoval dnes Babiš. Zopakoval, že jde podle něj v případu Čapí hnízdo o politické trestní stíhání.

Babiš dále poznamenal, že pokud by v prezidentské volbě uspěl, nebyl by nadále předsedou ANO. „Pokud by mi dali nějakého čestného předsedu, tak budu rád,“ uvedl. Na otázku, zda by v případě neúspěchu odešel z politiky, je podle něj brzy.

První kolo volby se bude konat 13. a 14. ledna, druhé o dva týdny později. Nejsilnější podpoře se podle posledních průzkumů těší armádní generál a bývalý náčelník vojenského výboru NATO Petr Pavel. K jeho nejvážnějším soupeřům by spolu s Babišem mohla patřit bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.