Babiš řízení s šéfem GIBS Murínem vysvětlovat nebude. ANO návrh vetovalo

Premiér Andrej Babiš nyní nebude ve Sněmovně vysvětlovat kárné řízení s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michalem Murínem. Poslanci hnutí ANO vetovali při dnešním projednávání změn programu nynější schůze návrh TOP 09 na zařazení tohoto bodu. TOP 09 proto začala sbírat podpisy na svolání mimořádné schůze Sněmovny. Šéf poslanců strany Miroslav Kalousek informoval, že podpisů bude dost, protože schůzi podpoří také ČSSD, KDU-ČSL, STAN a Piráti.

"Řada z nás má velmi vážné podezření, že jde o snahu politicky ovlivnit nezávislou instituci," řekl na plénu Kalousek k Babišovým krokům vůči Murínovi. Existuje navíc podle předsedy poslanců TOP 09 obava o ovlivňování bezpečnostních složek státu prostřednictvím generální inspekce.

Pod veto na zařazení bodu na program schůze se podepsalo 42 poslanců ANO, oznámil předseda klubu Jaroslav Faltýnek. K vetu stačí podle jednacího podpisy 20 poslanců nebo záporné stanovisko dvou poslaneckých klubů. Na dopolední tiskové konferenci Faltýnek uvedl, že pokud bude mimořádná schůze svolána, bude požadovat, aby byla uzavřená. Podnět k mimořádné schůze musí podepsat nejméně 40 poslanců.

Babiš vede s Murínem spor, inspekce už dřív oznámila, že premiér žádal ředitelovu rezignaci. Pokud by odstoupil do konce února, bylo by to prý "bez skandálu". Murín rezignovat odmítl.

Minulý týden Babiš oznámil, že hodlá Murína dočasně zprostit výkonu služby. Ze zákona o služebním poměru vyplývá, že člen bezpečnostního sboru může být zproštěn výkonu služby, pokud je podezřelý ze spáchání trestného činu, kázeňského přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku. Kázeňské řízení kvůli přestupku začalo v pondělí, není veřejné.