Premiér Andrej Babiš (ANO) požádal slovenského premiéra Eduarda Hegera o uznávání českých testů na nemoc covid-19 při cestování na Slovensko. Český premiér to uvedl v příspěvku na youtube. Lidé cestující z Česka na Slovensko si musí nechat provést test až na Slovensku. I při cestě do ČR ze Slovenska byl však zatím nutný další český potvrzovací test.

Premiér Andrej Babiš | Foto: ČTK

Lidé cestující ze Slovenska do Česka sice mohli podstoupit jako podmínku pro vstup do země jeden test ještě na Slovensku před cestou, ale následně si museli stejně nechat udělat další test na covid-19 v Česku. Až v pondělí 7. června se Slovensko přesune do mírnější kategorie, kdy není povinný druhý test po příjezdu do ČR.