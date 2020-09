Babiš: Chystá se projekt sebetrasování. Lidé budou sami hlásit kontakty

Připravuje se projekt takzvaného sebetrasování, kdy by lidé pozitivní na onemocnění covid-19 sami na webu vyplnili formulář se svými kontakty z posledních dní. Před odletem do Vídně na jednání se svým rakouským a slovenským protějškem to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví posuzují možné změny systému trasování kontaktů nakažených koronavirem, prvotní návrh předloží do konce týdne.

Data - půl roku s koronavirem | Video: Redakce

"Připravuje se projekt sebetrasování, kde by lidi, kteří dostanou od laboratoře zprávu, že jsou pozitivní, v aplikaci na webu vyplnili formulář i ty kontakty a potom by to pro hygienu bylo lehčí," řekl Babiš. Roušky budou povinné uvnitř budov po celé ČR. Vojtěch vyzval k pravidlu 3R Přečíst článek › Kvůli náporu nových případů má problémy s trasováním pražská hygienická stanice, vedle armádních mediků jí začali na dálku pomáhat i zaměstnanci hygien dalších krajů. O změně systému trasování kontaktů nemocných s covidem-19 se mezi hygieniky podle ředitele krajské hygienické stanice v Liberci a bývalého hlavního hygienika Vladimíra Valenty diskutuje už delší dobu. Babiš, který také předsedá nedávno ustavené Radě pro zdravotní rizika, v pondělí po jednání tohoto orgánu a následném zasedání kabinetu uvedl, že hygienické stanice uvažují o trasování pouze vážných případů covidu-19. Dnes uvedl, že nikdy nebyla řeč o tom, že by se mělo přestat trasovat. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) nabídl v případě nutnosti při trasování pomoc policejních vyšetřovatelů. ČTK řekl, že k dispozici by jich mohly být desítky. Babiš ale v úterý prohlásil, že tato možnost zatím není na stole. Roušky všude: Vláda se snaží napravit, co zpackala Přečíst článek › Premiér také dnes uvedl, že vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla připraví porovnání jednotlivých krajů a analýzu, jaký mají jednotliví zaměstnanci hygienických stanic a vypomáhající vojáci výkon z hlediska trasování kontaktů.

Autor: ČTK