Šéf opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) si o víkendu od svých spolupracovníků vyžádal citlivé informace o ministru zahraničních věcí Janu Lipavském (Piráti). S odkazem na e-mailovou konverzaci, kterou Babiš zaslal omylem jinému adresátovi, to dnes napsaly Novinky.cz. Babiš serveru řekl, že nesháněl žádné „kompro“, ale šlo o podklady z veřejných zdrojů kvůli tomu, aby mohl reagovat na Lipavského výroky. Lipavský ČTK sdělil, že ho obsah e-mailů znechutil.

Poslanec a šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Deník/Martin Divíšek

Lipavský v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedl, že Babiš začíná být kvůli svým výrokům bezpečnostním ohrožením Česka. Babiš v reakci na dotaz ČTK označil za hrozbu pro českou bezpečnost a suverenitu naopak Piráty.

Následně v neděli Babiš v elektronické poště svým spolupracovníkům napsal, aby mu o Lipavském připravili podklady. „Udělejte mi teze, podklady na tohoto zm*da. Napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal na naše lidi, jak byl v Dauhá, jezdí všude, dělá kampaň, korespondenční volba,“ napsal. V e-mailové konverzaci se řeší i odkazy na mediální zmínky o Lipavského rodině.

Migrační pakt EU je podle předsedy ANO Andreje Babiše zrůdná dohoda, která maskuje zavedení uprchlických kvót pro unijní země:

Babiš e-mail zaslal svému poradci Janu Rovenskému. Zaměnil ho ale s jeho jmenovcem, který je mimo jiné jako nestraník za ANO ve výboru pro životní prostředí a limity těžby města Litvínov, napsaly Novinky. Rovenský se kvůli zmínkám o rodině rozhodl korespondenci zveřejnit. „V zásadě jsem smířen i s tím, že na sebe politici sbírají kompro, i když se mi to nelíbí. Ale tahat do toho děti a manželky svých protivníků je fakt přes čáru. Je to odporné a je to podle mě ve veřejném zájmu, aby se o tom lidé dozvěděli,“ sdělil serveru Rovenský.

Babiš uvedl, že nesháněl kompromitující informace, ale pouze poptával podklady pro plánované vystoupení ve Sněmovně na adresu Lipavského. „Jde přece o podklady z veřejných zdrojů. Chci totiž na ty jeho lži reagovat ve Sněmovně a položit mu jednoduchou otázku - jestli by poslal své děti do války. Já totiž ne. Proto jsem se o to zajímal,“ uvedl.

Lipavský ČTK sdělil, že se k němu e-mail dostal zprostředkovaně a obsah ho znechutil. „Pro českou společnost je velkou výzvou, aby jednou pro vždy odmítla estébácké metody v politice,“ uvedl.

Jednou agent, vždycky agent

Koaliční politici na síti X Babišův e-mail také odsoudili. „Zatahovat děti a manželky protivníků do politického boje je nechutné, stejně jako si dělat na oponenty složky plné hnoje,“ napsal ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

„STBák, který své praktiky nemění, ale bohužel Andrej Babiš má toto jako styl práce,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Tohle může vymyslet jen starý estébák," podotkl europoslanec Alexandr Vondra. Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek uvedl, že Babiš táhne Česko na východ. „A bude to jen horší,“ dodal.

„Jednou agent StB, vždycky agent StB. Andrej Babiš často mluví o mafiánských praktikách. To hlavně proto, že on je v nich mistr světa. V každé zemi na západ od nás by musel na své politické funkce rezignovat sám, nebo by jej k tomu donutili spolustraníci,“ napsala předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

„Jednou estébák, vždycky estébák. Akorát dnes už nedonáší, ale donášení si kmotrovsky objednává. Tisíckrát může Babiš tvrdit, že s estébáky se nikdy nezapletl, ale jeho činy ho pravidelně usvědčují z toho, že Babiš = Bureš,“ míní ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).