Babiš možná zřídí post vicepremiéra pro ekonomiku. Kandidátem je Havlíček

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvažuje o zřízení postu vicepremiéra pro ekonomiku. Řekl to v rozhovoru pro dnešní Lidové noviny (LN). Ministrů by bylo stejně, navýšil by se počet místopředsedů vlády. V současném kabinetu je prvním místopředsedou vlády ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a místopředsedou ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Třetím by mohl být Karel Havlíček.

"Uvažuji o tom. Ještě jsem se ale finálně nerozhodl," odpověděl premiér na otázku, zda bude Havlíček také vicepremiérem pro ekonomiku. Babiš navrhl Havlíčka do čela ministerstva ve středu. Nováková v únoru čelila silné kritice poté, co důvod pro drahá mobilní data v Česku hledala v přílišném využívání bezdrátových wi-fi sítí. Kritika zesílila po nedávném incidentu, kdy zástupce Tchaj-wanu musel na žádost čínského velvyslance opustit setkání zahraničních investorů se zástupci ministerstva. Třetí pokus. Vláda hodlá znovu navrhnout povýšení ředitele BIS Koudelky Přečíst článek › Havlíček nyní působí jako místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, jako o novém ministrovi se o něm spekulovalo dlouho. "Pro mě je důležité, aby byla zachována kontinuita zejména v oblasti vědy, tedy moje odpovědnost za výzkum, vývoj a inovace. Tady jsme udělali obrovský kus práce, ale další nás čeká. To je spojeno s ekonomickými opatřeními, která musíme řešit napříč resorty. Svým způsobem už tedy moje role jako místopředsedy inovační rady je jakýsi malý místopředseda pro vědu a ekonomiku," řekl Havlíček listu k možné pozici místopředsedy vlády. Další změny ve vládě nejsou na stole Vedle Havlíčka bude novou tváří v kabinetu Vladimír Kremlík, který má nahradit ministra dopravy Dana Ťoka. Další změny ve vládě v tuto chvíli Babiš "na stole" nemá, řekl listu. Tradice vicepremiérů pro ekonomiku se pojí hlavně se sociálnědemokratickými ministerskými předsedy. V éře Bohuslava Sobotky (ČSSD) byl vicepremiérem pro ekonomiku on sám. Zeman souhlasí se jmény nástupců Ťoka a Novákové. Vyslechne je v pondělí Přečíst článek ›

Autor: ČTK