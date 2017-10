Babiš nebude poražen, protože vsadil všechno, tvrdí politolog Mrklas

/INFOGRAFIKA/ Obecné referendum o EU je nežádoucí, shodli se politici. Role Senátu nyní vzroste.

Hodně temnoty a světlo na konci tunelu v nedohlednu, tak by se dala charakterizovat debata, které se v CEVRO Institutu zúčastnili především zástupci pravicových stran. Hledali odpověď na otázku, proč volby skončily drtivým vítězstvím ANO a prohrou tradičních partají. Ondřej Profant, nový poslanec Pirátů, možná trefil hřebíček na hlavičku, když řekl, že původ protestních hlasů lze hledat i v tom, že od revoluce se v zemi zanedbává venkov. „Lidi, kteří se cítí opuštěni, lze snadno zaujmout jednoduchým heslem o státu jako firmě nebo o migrační hrozbě,“ uvedl.

Marek Benda (ODS), jenž ve sněmovně zasedá 25 let, je přesvědčen, že Babišovo hnutí katapultovaly na výsluní chyby, k nimž došlo v minulosti: „To není otázka posledního roku, ale období, kdy Věci veřejné začaly bojovat s tzv. dinosaury a zavelely k protikorupční revoluci, která vyvrcholila pádem Nečasovy vlády, aniž by přinesla nějaké zásadní výsledky. Další neomluvitelnou chybou bylo zavedení přímé prezidentské volby a neschopnost pravice se sjednotit.“ Shodl se s kolegy, že přijetí zákona o obecném referendu by byl další, možná fatální, lapsus.

OBAVY Z REFERENDA

Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová soudí, že reálné ohrožení demokracie by mohlo přijít právě s tímto ústavním zákonem: „Pokud by se na základě plebiscitu nejdříve zrušil Senát a pak se hlasovalo o vystoupení z EU, mohlo by jít o nevratné kroky s ničivým dopadem.“ Proti tomu, aby se o zásadních otázkách včetně zahraničněpolitického směřování rozhodovalo přímým hlasováním, se vyslovil i Profant. „To by byl alibismus politické reprezentace. Navíc třeba u brexitu jsme viděli, že tak složité otázky lidem nelze srozumitelně podat,“ míní pirátský poslanec, který naopak vehementně podporuje místní referenda.

Šéf lidovců Pavel Bělobrádek si postěžoval, že „světem hýbe marketing“ a na seriózní argumenty není prostor. „Zastavíme, nedovolíme, nepustíme, to je tak maximum, co zajímá televizní štáby k migrační otázce, ale do toho se tradiční politik není schopen vejít,“ míní Bělo᠆brádek. Pravicoví politici mají za to, že v nadcházející nejisté době vzroste role Senátu jako ústavní pojistky. Minimálně ve volbách do horní komory chtějí lidovci spojit síly se STAN a dalšími stranami napravo od středu.

MILIARDY JAKO TRUMF

Skepsi netajili ani politologové. Michel Perottino z Fakulty sociálních věd UK zdůraznil, že se výrazně proměnil veřejný prostor, v němž se lidé už neposlouchají, ale jsou uzavřeni ve vlastních internetových bublinách.

Prorektor CEVRO Institutu Ladislav Mrklas se zamýšlel nad tím, zda je vůbec možné Andreje Babiše ve volbách porazit. „Může se to stát v případě, že se dramaticky zhorší ekonomická situace. Jinak ale myslím, že Babiš do svého politického angažmá vsadil tolik, včetně trestního stíhání své ženy a dětí, že neodejde nikdy. A jestli se k tomu rozhodne sám, bude to v okamžiku, kdy média, justice i policie budou ohnuty tak, aby mu to neublížilo.“ Diskutující se shodli, že nikdo jiný než ANO na předčasné volby nemá peníze. A proto budou ODS, ČSSD a KDU-ČSL vystaveny tlaku, aby s Babišem šly do vlády, či mu vládnout umožnily.