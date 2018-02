Babiš nechá prověřit financování výzkumu a velkých center

Premiér a předseda vládní rady pro výzkum Andrej Babiš (ANO) se zaměří na finanční toky do výzkumu a hospodaření velkých výzkumných center. Analýzu dostal za úkol provést nový místopředseda rady Karel Havlíček. Premiér v demisi to řekl po dnešním jednání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

Peníze na výzkum jsou nyní rozdělovány prostřednictvím 15 rozpočtových kapitol. "Předběžně můžeme konstatovat, že některé programy se překrývají, jako Technologické agentury a ministerstva průmyslu a obchodu," řekl premiér. O překrývání některých oblastí pro granty z Technologické agentury a ministerstva průmyslu a obchodu mluvil již v minulosti.

Premiér hodlá také prověřit hospodaření velkých výzkumných center, na něž šlo v posledních letech více než 44 miliard korun, převážně z fondů Evropské unie. Centra patří pod ministerstvo školství a zprávu o jejich hospodářských výsledcích má na příští jednání rady v druhé polovině února přinést ministr školství Robert Plaga (ANO).

"Od roku 2020 tato centra přestanou být v udržitelnosti v rámci projektů z Evropy a budou se muset financovat sama. Je potřeba udělat analýzu, jakým způsobem se centra uživí a jak si vydělají na svůj provoz," řekl Babiš.

Po analýze hodlá rada vlády oslovit ředitele center a rozhodnout, která budou dále podporována. Podle místopředsedy rady Petra Dvořáka je na udržení a provoz přístrojů v centrech potřeba zhruba 20 procent pořizovacích nákladů. "Je to velká částka, o které musíme diskutovat a vymýšlet, aby efektivita byla správná," uvedl Dvořák. Jeho kolega z rady vlády Vladimír Mařík naznačil, že řešením by mohla být integrace center. "Perspektiva této země je využít, co máme - využít centra, která máme k dispozici, ale integrovat je tak, aby přinášela výsledky, ale i koruny," řekl.

Rada se zabývala také vztahy se zahraničím ve výzkumu a novou metodikou hodnocení vědeckých výsledků. Podle Dvořáka pokračuje hodnocení podle plánu, bibliometrická analýza je dokončená a postoupená odbornému panelu a příští týden začne posuzování vybraných vědeckých výsledků. Nová metodika hodnocení je postupný proces, který trvá několik let a měl by přinést lepší zhodnocení kvality výzkumných institucí, než jak tomu bylo doposud. Zásadní je to zejména pro rozdělování peněz.

Rada vlády pro výzkum dnes poprvé jednala v novém složení. Ředitel centra robotiky Mařík nahradil jednoho z bývalých místopředsedů Arnošta Markse. Místopředsednickou roli po Marksovi převzal člen rady Karel Havlíček, kterého dnes rada do této funkce zvolila v tajném hlasování. Na konci minulého roku se spekulovalo o dalších chystaných personálních změnách. Babiš dnes na dotaz ČTK řekl, že o žádných takových změnách neví. Radu hodlá i nadále řídit osobně.

Na výzkum jde v Česku v posledních letech ročně více než 80 miliard korun, z toho většinu pokrývají zdroje z firem, zhruba třetinu státní rozpočet a zbytek tvoří převážně evropské fondy. Pro rok 2018 se počítá se státními výdaji na vědu a výzkum 35,6 miliard korun.