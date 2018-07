Babiš nepovede ministerstvo spravedlnosti. Navrhl Jana Kněžínka

Premiér Andrej Babiš poslal prezidentovi Zemanovi rezignaci ministryně spravedlnosti Taťány Malé a požádal ho, aby pověřil řízením resortu jiného člověka. Novinářům to řekl po dnešním jednání vlády. Podle informací serveru Aktuálně navrhl na post Jana Kněžínka, místopředsedu legislativní rady vlády. Požádal také Zemana, aby se dotyčný mohl už dnes odpoledne na Hradě zúčastnit chystaného jmenování soudců.

Babiš v pondělí po rezignaci Malé novinářům řekl, že Zemana požádá, aby ho dočasně pověřil řízením ministerstva spravedlnosti místo Malé. Mimo jiné kvůli svému stíhání v kauze Čapího hnízda se však stal terčem kritiky. Dnes od záměru ustoupil. Uvedl, že v pondělí šlo o spontánní reakci a změnu názoru vysvětlil tím, že nechce dál čelit kampani.

"Vedlo mě k tomu to, abych nemusel poslouchat ty blbé kecy od opozice a twitterové bubliny. Nemám zapotřebí, aby tu zase jela nějaká kampaň. Proto jsem se rozhodl, že navrhnu panu prezidentovi člověka, který nejsem já a který není ani ministr. Na něho by taky útočili. Chtěl jsem ušetřit panu Fialovi nějaké výstupy," řekl Babiš v reakci na Fialův příspěvek na twitteru.

Ten totiž napsal, že Andrej Babiš přece nemůže být ministrem spravedlnosti ani jeden jediný den. „Trestně stíhaný premiér musí vědět, ze toto je nepřijatelné,“ uvedl Fiala.

Andrej Babiš přece nemůže být ministrem spravedlnosti ani jeden jediný den. Trestně stíhaný premiér musí vědět, ze toto je nepřijatelné. A co na to Jan Hamáček? Nebo už vedení ČSSD ztratilo poslední zbytky demokratických instiktů a politického vkusu? https://t.co/1SAZwglCmw — Petr Fiala (@P_Fiala) 9. července 2018

Na otázku jednoho z novinářů, zda pověří někoho z náměstků, odpověděl:" Bez komentáře." Uvedl pouze, že se bude jednat o plnohodnotného ministra pověřeného řízením resortu. Server Aktuálně informoval o tom, že Babiš navrhl na post Jana Kněžínka, místopředsedu legislativní rady vlády. Podle informací serveru se jedná o jediný návrh, který prezident dostal.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček ČTK sdělil, že věc bude prezident řešit velmi brzy. Informovat o výsledku se chystá až po rozhodnutí.

"Já neřeším, jestli průměrný český králík vykadí 100 gramů nebo 50. Byla tam nějaká studentka, vedoucí práce, nějaká univerzita," řekl ke kauze diplomové práce Taťány Malé. "Já už to fakt nechci řešit, bylo to tvrzení proti tvrzení. Paní Malá byla statečná, ale po té tiskovce bylo jasné, že není zájem slyšet její argumenty, rozhodla se a já jí za to poděkoval," dodal.

Malá v pondělí po 13 dnech ve funkci oznámila, že ve vládě končí a to kvůli obvinění z plagiátorství ve svých diplomových pracích. Padla totiž podezření, že Malá opisovala ve své závěrečné práci na soukromé Panevropské vysoké škole v Bratislavě, kde studovala práva. Podle médií zde experti objevili opsané pasáže. Obdobná podezření se pak objevila také u práce ministryně na Mendelově univerzitě v Brně, kde psala o chovu králíků. Sněmovní opozice v souvislosti s tím kritizovala účast Malé ve vládě.

Kritiku označila Malá za mediální kampaň a trvá na tom, že nepochybila. Ještě v pondělí odpoledne se na tiskové konferenci hájila, jen několik hodin poté během schůze vedení nejsilnějšího vládního hnutí řekla novinářům, že rezignuje, aby nepoškozovala novou vládu ani ANO.

První diplomovou prací Malé se bude zabývat i etická komise Mendelovy univerzity i přesto, že ministryně spravedlnosti podezřelá z plagiátorství ohlásila rezignaci. Bez ohledu na odchod Malé z ministerské funkce vznikne také externí právní analýza možného postupu školy, informovala Česká televize.