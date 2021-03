Premiér Andrej Babiš (ANO) doufá, že Sněmovna podpoří žádost menšinové vlády ANO a ČSSD prodloužení nouzového stavu alespoň do Velikonoc. Novinářům ve Strakově akademii premiér řekl, že důležité jsou počty hospitalizovaných a pacientů na jednotkách intenzivní péče. Komunisté se už vyjádřili, že prodloužení nouzového stavu pravděpodobně podpoří. Mají však nějaké podmínky. Nepovažují například za potřebné omezení cestování mezi okresy v rámci jednoho kraje, je to podle nich také zatěžující pro policii a armádu, která by se jinak mohla využít například ve zdravotnictví či v sociálních zařízeních.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) | Foto: ČTK

"Rozumím, že jsou podmínky, pro nás je důležitý stav hospitalizovaných a stav jednotlivých lidí na jednotkách intenzivní péče," uvedl Babiš. Zmínil, že postoj opozice, kdy požaduje rozvolnění, se od loňského léta opakuje. "Tentokrát bychom to neměli pokazit. Dávám si pozor na to, abych něco sliboval…Zkusme to dotáhnout, abychom snížili stav, doufám, že se k tomu vrátíme po Velikonocích," uvedl Babiš.