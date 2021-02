Babiš označil epidemiologickou situaci za dramatickou, zdravotnictví je podle něho na pokraji sil. Pokud nebude nouzový stav prodloužen, zdravotnictví zkolabuje, varoval. Opozici prosil ministerský předseda o nalezení kompromisu, aby se, jak uvedl, zabránilo katastrofě, která by v případě neprodloužení nouzového stavu nastala.

Ve středu Babiš řekl, že kdo nebude ve Sněmovně hlasovat pro prodloužení nouzového stavu, bude zodpovědný za smrt lidí. Zástupci opozice ale viní z odpovědnosti za současnou situaci kabinet.

Vláda požádala o souhlas dolní komory s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy do úterý 16. března. Nyní končí nouzový stav s nedělí 14. února. Je na něj vázána drtivá většina vládních restrikcí k omezení šíření covidu-19. Některé z nich by v případě ukončení nouzového stavu bylo možné vydat podle jiných právních předpisů.

Žádost je v pořadí šestá. V minulých případech podpořili kabinet poslanci KSČM. Nyní pro žádost stejně jako ostatní opoziční strany hlasovat nechtějí.

Sněmovna zatím ani neschválila návrh programu schůze. Ještě před debatou o prodloužení nouzového stavu by mohla zrychleně projednat vládní předlohy o příspěvku lidem v covidové karanténě a o zapisování přestupků proti krizovému zákonu do jejich registru.

Piráti a STAN nepodpoří nouzový stav

Poslanecké kluby Pirátů a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) nepodpoří vládní žádost o prodloužení nouzového stavu. Na tiskové konferenci ve Sněmovně to řekl předseda STAN Vít Rakušan. Podporu dosud vyloučily i všechny další sněmovní strany vyjma vládních ANO a ČSSD, kabinet tak i v den hlasování v dolní komoře nemá dostatečný počet hlasů. Aktuálně stav nouze platí do neděle 14. února, vláda žádá prodloužení o 30 dní.

Podle Rakušana je důležité apelovat na odpovědnost lidí, dodržování opatření nebo nahlašování kontaktů pozitivních osob na koronavirus, i kdyby nouzový stav skončil. "Pouze za nás říkáme, že ta situace po dlouhém nouzovém stavu ideální není, že nouzový stav v tuto chvíli rozhodně nepřináší to, co nám vláda vždy při žádosti o prodloužení slibovala. Poslanecké kluby Pirátů a Starostů a nezávislých nepodpoří vládní návrh žádosti o nouzový stav," uvedl Rakušan.

Strany vyzvaly ministerstvo školství, aby umožnilo ředitelům škol upravit výuku podle místních podmínek a vývoje koronavirové pandemie. V některých oblastech by podle místopředsedy STAN Petra Gazdíka byla možná například výuka ve skupinkách, jinde střídavá výuka, někde zase distanční výuka v různých formách.

Z takzvaného Covid fondu by se podle Rakušana mohly hradit výdaje související s testováním, trasováním kontaktů koronavirem nakažených osob, náklady na kompenzace. Dále subjekty požadují, aby byla přesně dána odpovědnost někomu, kdo by byl manažerem celé epidemické situace, a tomu pak odpovídaly i agendy jednotlivých ministerstev. Zároveň by podle Rakušana měla existovat instituce, která by sdružovala odborníky, kteří by vydávali stanoviska.

Podle první místopředsedkyně Pirátů Olgy Richterové strany navrhují, aby hlavním principem pro kompenzace bylo porovnání propadu tržeb z krizových měsíců s těmi ve srovnatelném časovém období v roce 2019. "Aby bylo možné rozpoznat rozdílnost různých firem v jednotlivých oborech a férově podpořit ty, které koronavirová krize a související opatření významně zasáhly," řekla.

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek apeloval na přijetí pandemického zákona, který by umožnil zavedení některých opatření i bez nutnosti nouzového stavu nebo přesun některých, v době koronavirové krize méně vytížených úředníků na výpomoc hygienickým stanicím s trasováním.