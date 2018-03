Babiš: Personální změny byly výměnou špatně uklízejících hospodyň

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl tvrzení, že by jeho vláda prováděla nevratné změny. Personální změny na ministerstvech označil za výměnu hospodyň, které špatně uklízely. Za stupiditu označil informaci, že by si jeho vláda zjišťovala členství úředníků v ČSSD. Uvedl to dnes v reakci na kritiku v rámci jednání o personální politice své menšinové vlády v demisi.

"Uznávám, že vláda bez důvěry nemá dělat nevratné kroky, ale my neděláme nevratné kroky. Ty kroky, které my děláme, jsou všechny vratné," uvedl Babiš. Podle něj vláda vypisuje výběrová řízení a ANO nemá straníky, kteří se "klepou na post někde na poště nebo kde". Mezi odvolané představitele institucí patří ředitel České pošty Martin Elkán.

Premiér odmítl tvrzení Jana Bartoška (KDU-ČSL), že by se kabinet choval jako dočasný nájemník bytu, který v něm vybourá příčky a rozbije kuchyňskou linku. "My jenom měníme hospodyně, které špatně řídily ty domácnosti a špatně uklízely. My nic nebouráme. Takže jsme vyměnili nějaké hospodyně. My jsme o tom byli přesvědčeni, že ti lidi tam nemají co hledat, už předtím než jsme byli ve vládě," řekl předseda vlády.

Za stupiditu a pitomost označil informaci, že by si jeho vláda zjišťovala členství úředníků v ČSSD, aby tak přiměla sociální demokraty k podílu na vládě. Babiš řekl, že nechal pouze zpracovat tabulku nárůstu počtu úředníků v jednotlivých resortech podle stran bývalé vládní koalice.

Babiš také obvinil opoziční strany z toho, že ve skutečnosti nechtějí vyjednávat o možné podpoře vlády ANO. Za pokrytecké označil to, že si pravice přeje vládu bez Babiše, když ANO na jeho účasti ve vládě trvá.

"Všechno jste zbourali. Dejte mi kuchařku, jak mám s vámi jednat, jsem úplně blbej, neumím to, tak mi to napište tu kuchařku. Představte si, že jsem robot, tady si strčím něco, nějaký čip a budu s vámi jednat, já už nevím, co," uvedl v místy emotivním vystoupení premiér.

Babiš také obvinil opozici, že posiluje rozdělení společnosti, které podle něj vzniklo po první volbě Miloše Zemana prezidentem. Zpochybnil i oprávněnost demonstrací kvůli tomu, že figuruje v seznamech komunistické tajné policie StB jako agent. "Už si to konečně zapište, nebyl jsem agent, nebyl. Tak už přestaňte mě urážet a lhát. Vy tady štvete proti mně," uvedl Babiš.