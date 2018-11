Babiš odjel za synem do Švýcarska. Jdu za ním, abych pomohl, řekl

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš dnes brzy ráno odletěl za synem do Švýcarska, proto letos uctil 17. listopad s předstihem. Uvedl to na svém facebookovém profilu. Kytici na Národní třídě v Praze položil dnes krátce po půlnoci, lidé ji ráno hodili do koše. Kvůli aféře, kterou rozpoutaly výroky jeho syna ohledně kauzy Čapí hnízdo, čelí předseda vlády výzvám opozice i části veřejnosti, aby podal demisi.

Babiš již dříve uvedl, že jeho pětatřicetiletý syn z prvního manželství trpí schizofrenií a případ považuje za hyenismus novinářů. Prohlásil, že nikdy sám neodstoupí. "Tento rok jsem uctil 17. listopad s předstihem, protože jsem brzy ráno odjel do Švýcarska za svým synem," uvedl Babiš. V krátkém videu ukázal, že na Národní přišel těsně po půlnoci. Mnozí opoziční politici kritizovali fakt, že předseda vlády přišel oslavit státní svátek v noci. ČTĚTE TAKÉ: Primitivismus, zhovadilost. Kritika, ale i pochopení za vyhozené květiny "I tento rok jsem na Národní třídu přijel uctít památku studentů a všech, kteří bojovali za svobodu a demokracie. Tento rok jsem přišel dřív, protože brzo ráno letím za svým synem do Švýcarska," řekl premiér. Z bytu, v němž žije se svou matkou, podle něj nemůže syn dva dny kvůli zájmu novinářů vycházet. "Jdu za ním, abych mu pomohl," dodal. Andrej Babiš mladší novinářům Seznamu Zprávy řekl, že byl kvůli kauze Čapí hnízdo unesen na Krym. Premiér tato slova přičítá jeho duševní nemoci. Už v pátek dal najevo, že se za synem do Švýcarska brzy chystá. Oba Babišové i dospělá dcera Babiše z prvního manželství čelí kvůli Čapímu hnízdu trestnímu stíhání. Policie nyní prověřuje také okolnosti pobytu Babiše juniora na Krymu. Babiš letos ke kytici na Národní třídě připojil stuhu se slovy z písně Modlitba pro Martu. "Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať už pominou, ať už pominou. Toto si dovoluji popřát vám všem," řekl Babiš. V noci uctil také památku studenta Jana Opletala a události listopadu 1939. ČTĚTE TAKÉ: Babišův i Zemanův věnec v koši na Národní třídě. Fašistická lůza, říká Ovčáček ČTĚTE TAKÉ: Neústupný Babiš, otevření nejdelšího tunelu a rozkol kvůli brexitu: Vteřiny dne ČTĚTE TAKÉ: Můj syn odjel na Krym dobrovolně, zopakoval Babiš. V neděli vystoupí na Nově

