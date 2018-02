Babiš odmítá, že by nebyl ve vládě. V neděli povečeřel se Zemanem

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) se chce sejít s novým předsedou ČSSD Janem Hamáčkem, s nímž chce projednat, za jakých podmínek by strana mohla vstoupit do vlády či tolerovat jeho kabinet. ČSSD se dnes usnesla na sjezdu na tom, že vládní kabinet se nesmí opírat o hlasy SPD a zároveň by ANO nemělo nominovat do vlády trestně stíhané osoby.

Premiér Andrej Babiš dnes po večeři s prezidentem Milošem Zemanem v Průhonicích řekl novinářům, že odmítá variantu, že by osobně ve vládě nebyl. Zároveň dodal, že hnutí ANO jasně rozhodlo o tom, že Babiš je jediným kandidátem na premiéra. Chce se tak setkat právě s Hamáčkem, aby si s ním vyjasnil jasné představy ČSSD. "Pozveme si pana Hamáčka a budeme jednat. Musí nám oni sdělit, za jakých podmínek by chtěli buď nás tolerovat, nebo jít do vlády," sdělil ČTK Babiš. Odmítl také to, že by ČSSD mělo v případné vládě získat resorty zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Poděkování. pic.twitter.com/M2NLFgaqcX — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 18. února 2018 Babiš Hamáčkovi poblahopřál ještě před večeří s hlavou státu. S ní hovořil právě o sestavování vlády a o vyjednáváních. Zeman se chce příští týden sejít s šéfem KSČM Vojtěch Filipem a lídrem SPD Tomio Okamurou. ČTĚTE TAKÉ: Předsedou ČSSD je Hamáček, zvítězil nad Zimolou. Chovanec ve vedení končí

Autor: ČTK