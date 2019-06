V tomto duchu se dnes vedla debata ve sněmovně, na jejíž program poslanci zařadili mimořádný bod, který se zabýval zprávou Evropské komise o střetu zájmů ministerského předsedy Andreje Babiše (ANO).

Podle právního názoru evropských úředníků totiž Babiš dál ovládá holding Agrofert, ačkoli firmu převedl do svěřenského fondu. Auditoři míní, že tím porušil pravidla čerpání evropských dotací. A čeští politici jak z vládní ČSSD, tak z opozičních stran míní, že pokud by Česká republika musela peníze vracet (hovoří se až o 450 milionech), nesmí na to doplatit čeští občané. Neoprávněně získané peníze by v takovém případě měla vymáhat po Agrofertu.

Nic se vracet nebude

Andrej Babiš ve svém bojovném vystoupení ovšem nic takového nepřipustil. Zopakoval, že zpráva je neveřejná, navíc zpochybnil její pravost i autory. „Je to pochybný audit, útok na Českou republiku, a znovu opakuji, že se vracet nic nebude,“ uvedl.

Zprávu prý vypracovali dva Češi a jeden Polák a podle Babiše za ní může stát odpor Bruselu proti zemím V4, jmenovitě proti němu a maďarskému premiéru Orbánovi, kteří odmítli migrační kvóty a kritizují Evropskou komisi za nehospodárnost.

Podle něj za tím může být i boj o křesla ve vrcholných evropských institucích po volbách. Zopakoval, že jeho bývalá firma Agrofert nežije z dotací, ale pokud je využívá, tak v souladu s pravidly. O chybách v dosud neoficiálním auditu pak hovořil ministr životního prostředí a místopředseda ANO Richard Brabec.

„Z prostředků, které ministerstvo životního prostředí získalo přesunem z OP Doprava, nebyl zafinancován ani jeden projekt společnosti patřící pod Agrofert a ani jeden té části chemického průmyslu, které, jak tvrdí příslušný auditor, dominuje holding Agrofert. A proč nebyl? No protože žádný nebyl předložen,“ upozornil Brabec na jednu z několika věcných chyb.

Jeho kolega z ministerstva průmyslu Karel Havlíček (za ANO) zase vysvětloval, že ve zprávě je mylně chápán inovační proces ve výrobě včetně jeho finanční podpory. Ministryně financí Alena Schillerová a pro místní rozvoj Klára Dostálová (obě za ANO) zdůrazňovaly, že poslanci se vyjadřují k předběžné zprávě, která dozná zásadních změn po oponentuře české strany.

Stopněte dotace

Předseda SPD Tomio Okamura sdělil, že jeho strana je proti veškerým evropským dotacím. „Pokud je ale dostávají všichni, tak na ně má nárok i Agrofert. Nás by mělo zajímat, jestli při tom měl nějaké výhody,“ řekl Okamura. Šéfové Pirátů a KDU-ČSL Ivan Bartoš a Marek Výborný vyzvali vládu, aby okamžitě přestala vyplácet Agrofertu nenárokové dotace.

Předseda ČSSD Jan Hamáček navrhl, aby měl nad odpovědí Evropské komisi, kterou vypracují úředníci příslušných ministerstev, supervizi Nejvyšší kontrolní úřad.