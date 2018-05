Babiš opět premiérem. Zeman jej jmenuje ještě před koncem referenda ČSSD

Prezident Miloš Zeman jmenuje Andreje Babiše (ANO) podruhé premiérem ještě před ukončením referenda ČSSD o účasti ve vládě. Babiš pak bude mít zhruba dva týdny na to, aby prezidentovi přinesl návrh na obsazení ministerských křesel. Zeman chce tímto postupem mimo jiné urychlit vznik vlády.

Řekl to České televizi (ČT). Referendum ČSSD skončí 14. června, o den později sociální demokraté vyhlásí výsledek.

"Abych zaprvé vytvořil situaci, kdy bude jasné, že je to právě Andrej Babiš, který jako vítěz voleb má právo, ale i povinnost jednat o sestavení vlády. Zadruhé proto, abych ten proces urychlil," řekl Zeman. Tento postup je podle něho tlakem na ČSSD i na Babiše. Přesný termín jmenování ještě nezná.

Sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu rozhodují o tom, zda má jejich strana vstoupit do menšinové vlády hnutí ANO podporované komunisty. Zeman už minulý týden na Žofínském fóru řekl, že Babiše jmenuje bez ohledu na výsledek referenda. Předseda ČSSD Jan Hamáček chápe nové Zemanovo vyjádření jako potvrzení jeho předchozích výroků. "Nevnímám to jako tlak na sociální demokracii," řekl ČT.

"Pokud budu jmenován do poloviny června, tak bych měl do konce června potom předložit návrh vlády," sdělil ČT Babiš. Zeman zvažuje, že před hlasováním o důvěře vládě by přijel Babiše do Sněmovny podpořit. Udělal to i v prvním případě. S Babišem se setká tento čtvrtek.

Zeman předpokládá, že ČSSD v referendu vládní účast podpoří. Je ale připraven i na negativní stanovisko sociální demokracie. "Mám připravený plán B, ale ten sdělím nejdříve Andreji Babišovi," dodal prezident. Tímto plánem nemyslí předčasné volby, proti kterým se už několikrát vyslovil a které dnes označil za plán C. Dlouhodobě podporuje buď koalici ČSSD a ANO s podporou komunistů, nebo spolupráci ANO, KSČM a hnutí SPD.

Opozice postup prezidenta kritizuje. "Pokud tady bylo zvykem očekávat tu stojedničku, než někoho pověříte, tak teď jsme zase o krok dál k toleranci toho, ať si Andrej Babiš v podstatě dělá, co chce," řekl ČT předseda Pirátů Ivan Bartoš. Podle předsedy ODS Petra Fialy je Zemanovo jednání jedním ze zdrojů dlouhodobé krize.