"Tady už je taková tradice pět, šest dní před volbami vypustit nějaký dělbuch typu Kubiceho zpráva. Preference ANO šly hodně nahoru, takže se musí srazit, takže přišla náhle tato kauza. Vůbec se tomu nedivím, lidi už to otravuje. Myslím si, že už tomu ani nevěří," prohlásila Benešová na novinářský dotaz.

Kubiceho zpráva unikla do médií v roce 2006 těsně před volbami a vyvolala na politické scéně značný rozruch. Tehdejší šéf policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jan Kubice v ní upozorňoval v utajeném dokumentu na sílící vliv organizovaného zločinu v Česku a na to, že někteří politici z ČSSD se snaží zmařit vyšetřování některých případů.

Policie se bude informacemi zabývat

"My (ministerstvo spravedlnosti) rozhodně nejsme orgán, který to bude zkoumat. Nejsme přestupkovým orgánem. Měli by to zkoumat jiní. Ten, kdo to objevil, by měl podat řádné trestní oznámení a mělo by se to šetřit jako každá jiná věc," dodala ke kauze Pandora ministryně.

Národní centrála proti organizovanému zločinu již avizovala, že se bude informacemi ohledně Pandora Papers a Babiše zabývat. Konat bude také ohledně dalších Čechů, jejichž jména se v uniklých dokumentech podle novinářů objevila.