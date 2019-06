Premiér Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že lidé demonstrují proti němu a proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) na základě vylhaných věcí. Babiš to řekl ČTK při návštěvě Zlínského kraje. Premiér byl v úterý, kdy proti němu opět demonstrovaly na různých místech v zemi tisíce lidí, pracovně v Severní Makedonii. Dodal, že nemá s organizátory protestů co řešit.

"Pan (jeden z organizátorů demonstrací Mikuláš) Minář se potkal s paní Benešovou na kulatém stolu. Nevím, co bych s nimi řešil, nejsem ministr spravedlnosti. Myslím, že ta komunikace funguje. Pokud ti, co demonstrují, žádají sedm požadavků Rekonstrukce státu, tak jsme řekli, že to paní ministryně zapracuje. Neříkám, že všechno, já to neznám, neřeším to, ale vůle komunikovat je a kolegové taky komunikují, dokonce i pan (ministr vnitra Jan) Hamáček (ČSSD) komunikuje," řekl ČTK Babiš. Podle něj je však otázkou, zda to lidé chtějí slyšet, nebo mají "své přesvědčení na základě vylhaných věcí", uvedl premiér.