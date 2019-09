„Ptal jsem se právníků a ti nemají žádné informace. Nic nepřišlo. Je to informace Deníku N, v minulosti jste měli taky fake news, tak doufejme, že tentokrát to tak není,“ uvedl Andrej Babiš.

„Nemám se čeho obávat, xkrát jsem řekl, že je to kauza, která mě má poškodit. Já nikoho neovlivňoval, pokud se ho někdo snažil ovlivnit, tak demonstranti na Letné,“ odmítl premiér, že by na státní zástupce vyvíjel tlak a záhy dodal: „Kdyby se to dostalo před soud, tak okamžitě budou další demonstrace.“

Babiš také zmínil, že farma Čapí hnízdo slouží veřejnosti, dotaci vrátila a on sám dal dalších padesát milionů korun na charitu. "Ta záležitost je úplně absurdní, prohlásil. "Doufám, že to bude zastaveno, protože podle mého názoru to ani nemělo vzniknout."

Žalobce podle Deníku N rozhodl o zastavení stíhání i u Babišových rodinných příslušníků a spolupracovníků. Mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala ČTK řekl, že dozorující žalobce vypracoval koncept rozhodnutí, který předložil k dalším postupům městského státního zastupitelství.

Údajný podvod s dotací EU

Policie vyšetřovala údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Návrh na obžalování Babiše podala letos v polovině dubna. Šaroch případ dozoruje od začátku, v minulosti zamítl stížnosti Babiše a dalších proti stíhání jako nedůvodné. Vyhověl naopak stížnostem místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka a dalších tří lidí, jejich obvinění loni v květnu zrušil.

Babiš, který je od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Hrozí mu až deset let vězení. Stíhání čelí kromě Babiše i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Mayerová a Josef Nenadál.