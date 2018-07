Babiš: Pokud se prokáže, že Malá opisovala, měla by asi odstoupit

Pokud se prokáže, že ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) opisovala v diplomových pracích, měla by asi odstoupit. Českému rozhlasu - Radiožurnálu to řekl premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Malá řekla, že nevidí důvod k rezignaci a že má ve vztahu ke studiu svědomí čisté. Podle ní ji má kauza očernit a považuje ji za útok na Andreje Babiše a novou vládu.

Podle Babiše se má Malá v pondělí k podezřením vyjádřit na jednání poslanců ANO. Podle médií Malá opsala části dvou svých diplomových prací.

Minulý týden vyvstaly pochyby o diplomové práci Malé při studiu práv na soukromé Panevropské vysoké škole v Bratislavě, v níž experti podle médií objevili opsané pasáže. Obdobná podezření se pak objevila také u práce ministryně na Mendelově univerzitě v Brně. Sněmovní opozice v souvislosti s tím kritizovala účast Malé ve vládě. Radiožurnál dnes položil Babišovi otázku, zda by Malá měla odstoupit, pokud se její plagiátorství potvrdí. "Tak pokud to tak je, tak asi ano, ale já jsem s ní nemluvil a ona tvrdí, že to tak nebylo. Tak je to tvrzení proti tvrzení," odpověděl premiér.

Malá bude podle Babiše pozvána na pondělní jednání poslaneckého klubu ANO, aby situaci kolem údajného opisování vysvětlila. "Doufám, že se obhájí a že je to jenom, řekněme, nevím, jak to říct, nechci použít to klasické slovo kampaň, jako Čapí hnízdo," doplnil premiér, který je stíhán kvůli údajnému dotačnímu podvodu v kauze farmy Čapí hnízdo.

Malá se setkáním s poslanci počítá. "Určitě se k tomu našim poslancům vyjádřím a vše vysvětlím. Nemám s tím žádný problém. Udělala bych to, i kdyby mě k tomu nikdo nevyzval. Považuji to za slušné a seriózní," řekla Malá.

K odstoupení nevidí důvod. "Považuji to za způsob, jak mě očernit a snížit mou důvěryhodnost. Vnímám to celé jako útok na Andreje Babiše skrze mě a na nově vznikající vládu. Já mám ve vztahu ke svému studiu a psaní diplomových prací naprosto čisté svědomí a nevidím důvod k rezignaci," uvedla Malá.

Rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová řekla serveru Novinky.cz, že Malá v práci Mikroklimatické podmínky v chovu králíků z roku 2005 prokazatelně opsala 11 stran z textu studentky Zity Pavlišové. Podle univerzity by práce nyní neprošla antiplagiátorským systémem, ale v tehdejší době bylo odhalování plagiátů velmi obtížné. Univerzita si však nadále stojí za svým prohlášením, že práce splnila svým charakterem požadavky, které jsou na závěrečné práce kladeny. Radiožurnál také již dříve uvedl, že prvky možného plagiátorství nese také práce Malé z roku 2011 na vysoké škole v Bratislavě, v níž našel systém na odhalování podvodů opakovanou shodu s příspěvky na internetu i s prací jiné autorky.

Malá pochybnosti o svých pracích odmítá. V dřívějším tiskovém prohlášení k výtkám k práci z brněnské univerzity uvedla, že nečekala, že se novináři budou zabývat 13 let starou diplomovou prací. "Ovšem nemám problém si ji kdykoliv obhájit, stejně jako to budu dělat u svých kroků a rozhodnutí na postu ministryně," napsala. Dnes řekla, že posuzovat 13 let starou prráci dnešní optikou je objektivně nemožné, protože jsou jiná pravidla a zcela jiné nároky.