Babiš považuje opoziční blok za obranu systému tradičních stran

Předseda ANO Andrej Babiš odmítl, že by jeho hnutí při povolebních jednáních ostatní strany záměrně mátlo. O netransparentním jednání ANO dnes hovořili zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů, když oznámili zformování Demokratického bloku, který bude spolupracovat při ustavování Sněmovny. Babiš ke vzniku uskupení napsal, že systém tradičních stran se brání a jen tak se nevzdá. Strany podle něj ve Sněmovně boří dohody a nyní navíc neuvěřitelně lžou.

"Mrzí mě to, ale opět se potvrzuje, že systém, který tu fungoval 25 let, se brání a jen tak snadno se nevzdá," komentoval Babiš dohodu ODS, lidovců, TOP 09 a Starostů. Tradiční strany podle něj poslaly do prezidentské kampaně někdejšího předsedu vlády a šéfa ODS Mirka Topolánka, kterého Babiš považuje za "symbol klientelismu". "A ve Sněmovně zase jen boří, destruují a teď ještě neuvěřitelně lžou," uvedl Babiš.

Hnutí ANO podle něj na schůzkách partnery vždy otevřeně informovalo o požadavcích dalších stran. "Zároveň jsme se v maximální míře snažili vyjít všem vstříc, a to i na úkor pozic hnutí ANO. Nabídli jsme, že budeme plnit programové priority ostatních a chystáme je do programového prohlášení," uvedl Babiš. Od zařazení priorit dalších stran do programu si Babiš podle dřívějších vyjádření slibuje možnou podporu svého připravovaného menšinového kabinetu.

Babiš uvedl, že během schůzek postup ANO strany většinou oceňují. "Bohužel hlavně u ODS platí, že dohoda za stolem před novináři neplatí, nebo je záměrně podána úplně jinak," řekl. Čtveřice stran dnes zdůvodnila svůj postup tím, že ANO jako vítěz voleb při jednání s ostatními stranami postupuje netransparentně a matoucím způsobem. Blok chce usilovat o dva posty místopředsedů Sněmovny, vedoucí funkce v sedmi výborech a v některých komisích.

Babiš uvedl, že mu nevadí, že strany budou jednat společně. "Stejně jsem je tak vždy vnímal. Byl bych ale rád, aby konečně byli konstruktivní, nevymýšleli nesmysly na blokování Sněmovny a my jsme konečně mohli začít pracovat pro lidi a ne pořád poslouchat ty jejich nápady na to, jak chod státu za každou cenu zablokovat a paralyzovat," konstatoval Babiš, který se neúčastní dnešních schůzek ANO ve Sněmovně. Zamířil místo toho do Olomouckého kraje, za hlasy má v plánu děkovat v Přerově, Prostějově a Olomouci.